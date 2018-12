'SL Casino Riga': nodokļu izmaiņas Latviju padarījušas nepievilcīgāku

Nodokļu izmaiņas Latviju ir padarījušas nepievilcīgāku turīgiem kazino apmeklētājiem no ārvalstīm, secinājis azartspēļu uzņēmums "SL Casino Riga".

"SL Casino Riga" savas durvis vēra pagājušā gada nogalē viesnīcā "Grand Hotel Kempinski Riga" un ietilpst globālā kazino attīstītājā un operatora "Storm International" starptautiskā kazino tīkla "Shangri La" sastāvā.

Kazino ģenerāldirektors Andrejs Ivankins norāda, ka 2018. gadā "SL Casino Riga" nodarbinājis 130 darbiniekus un valsts budžetā iemaksāja aptuveni divus miljonus eiro licencēšanas nodokļos, azartspēļu nodevu un iedzīvotāju ienākuma nodoklī, un citos. Atverot kazino, "SL Casino Riga" bija plānojis uzņemt aptuveni 50 cilvēkus dienā.

Pirmajā darbības gadā "SL Casino Riga" saskāries ar izmaiņām likumdošanā, kas noteica nodokļa piemērošanu katram azartspēļu laimestam. Šī nav vienota starptautiska prakse un negatīvi ietekmē Latvijas kā azartspēļu tūrisma galamērķa pievilcību, it īpaši VIP spēlētāju vidū. Rezultātā jau tagad iespējams teikt, ka šie jauninājumi novirzījuši turīgu ārvalstu apmeklētāju plūsmu uz citām valstīm – Baltkrieviju, Lietuvu, Igauniju, Krieviju, Gruziju, kur kazino laimestu aplikšana ar nodokļiem tiek īstenota citā formā, vai tajās vispār nav jāmaksā nodoklis par katru laimestu, norāda uzņēmuma pārstāvji.

"Mūsu stratēģiskā priekšrocība - pieredze turīgu spēlētāju piesaistē, nodrošinot tiem atbilstošus pakalpojumus – ir apdraudēta, ieviešot izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī," uzsver Ivankins.

"Dažās attīstītajās valstīs, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, patiešām eksistē līdzīgs nodoklis, tomēr, pirmkārt, to maksā tikai rezidenti, un, otrkārt, ne no katra laimesta, bet pārskata periodā, par gadu. Kazino ne tikai laimē, bet arī zaudē, tāpēc ir loģiski ieturēt nodokli tikai no iedzīvotājiem, un nevis par katru konkrēto laimestu, bet par noteiktā laika periodā gūtiem neto ienākumiem no azartspēlēm," viņš turpina.

Tūlīt pēc tam, kad tika ieviests nodoklis, kazino vadība ievērojusi negatīvas tendences ārvalstu spēlētāju skaitā, kuri apmeklēja Latviju atpūtas un izklaides nolūkos. Šādi lēmumi negatīvi ietekmē ne tikai azartspēļu nozares rentabilitāti, bet arī visas industrijas, kas strādā tūrisma, atpūtas un izklaides jomās – transports, viesnīcas, restorāni, klubi, mazumtirdzniecība un citas, pārliecināts uzņēmums.

"Rezultātā nodoklis, kas ieviests, lai palielinātu valsts budžeta ieņēmumus, strādā tieši pretēji, negatīvi ietekmējot iekasēto nodokļu pieaugumu – mazāk bagātu tūristu, mazāk naudas tiek ievests valstī, attiecīgi mazāk tiek ieņemti nodokļi," sacīja Ivankins.

"Storm International Group" 1992. gadā dibinājis Maikls Botčers, kurš savu pieredzi ir guvis vairāku izklaides uzņēmumu vadībā visā pasaulē, tostarp Vācijā, Armēnijā, Meksikā, Rumānijā, Gruzijā, Baltkrievijā, Ukrainā un Krievijā. "SL Casino Riga" Rīgā tika atklāts 2017. gada novembrī.