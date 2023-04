Slēgtās viesnīcas atsāk darbu; Rīga šogad cer uz vairāk nekā vienu miljonu viesu

Šogad kopējais tūristu apjoms varētu sasniegt 80% no rādītājiem pirms globālās pandēmijas, pamatojoties uz rezervāciju apjoms viesnīcās vasaras sezonā, lēš Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra. Tādējādi viesu skaits pilsētā pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal varētu pārsniegt miljonu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīgā notiks pēdējos gados lielākie sporta, kultūras un izklaides pasākumi – "Rimi Rīgas maratons", IIHF Pasaules Hokeja Čempionāts, XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki, mūzikas festivāls "Positivus", Rīgas vasaras kultūras programma un Rīgas dzimšanas dienas svinības un tūrisma sezonas beigās – Pasaules čempionāts skriešanā. Pavasara Rīgas restorānu nedēļā, kas norisināsies no 17.-30.aprīlim, piedalīsies rekordliels skaits restorānu – 56, uzskaita aģentūra.

Pēc šī brīža pārdoto biļešu apjoma var prognozēt, ka hokeja čempionāta laikā Rīgā ieradīsies vismaz 20 000 ārvalstu viesu. Dziesmu un Deju svētki tradicionāli pulcē lielu skaitu Latvijas diasporas pārstāvju. "Positivus" festivāla ārvalstu apmeklētāju skaits šogad noteikti būs lielāks nekā pagājušajā gadā, kad ceļošanu negatīvi ietekmēja Krievijas sāktais karš Ukrainā.

"Visiem šiem Rīgas lielajiem notikumiem būs pozitīva ietekme gan uz tūrisma nozari, gan ekonomisko attīstību pilsētā, tāpēc šie pasākumi notiek ar pašvaldības finansiālo atbalstu," norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis. Kā citu pozitīvu signālu viņš izceļ to, ka atkal tiks atvērtas viesnīcas, kas pandēmijas laikā bija slēgtas.

Tūrisma veicinātāji galvaspilsētā akcentē, ka nacionāla aviokompānija "airBaltic" plāno, ka pārvadāto pasažieru skaits šogad sasniegs 90% no 2019.gada rādītājiem. Tiks atklāti arī reisi uz jauniem galamērķiem, kā arī pirmo gadu tiešie lidojumi no Dubaijas uz Rīgu būs pieejami arī vasarā. Tas ir priekšnoteikums tam, lai eiropiešu, kas dzīvo Dubaijā, vasaras atvaļinājumam izvēlētos Latviju.

Paralēli attīstās darījumu tūrisms. Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra ziņo, ka 75% no darījumu tūrisma atbalsta programmā visam gadam paredzētās naudas ir piešķirta jau gada pirmajos trīs mēnešos. Pēc "Latvijas Kongresu biroja" aplēsēm gada pirmajā pusē darījumu tūrisma joma būs atguvusi aptuveni 75% no 2019.gada apjoma, un prognoze par gada otro pusi ir optimistiskāka.

Savukārt Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija prognozē, ka sezonas laikā viesnīcu aizpildījums būs ap 90%, bet ārpus aktīvās sezonas - 60-70%. Tā, piemēram, 2023.gada janvāri gultasvietu skaits Rīgas viesnīcās sasniedza 84% no 2019.gadā skaita. Pirms aktīvās tūrisma sezonas sākuma atvērsies viesnīca "Tallink Hotel Rīga" un "Metropole by Semarah Hotels". Līdz ar to pieejamo gultasvietu skaits pārsniegs 90% no 2019.gada rādītājiem.

Pagājušā gada un arī šī gada janvāra dati liecina, ka visstraujāk 2019.gada līmenim pietuvojas viesu skaits no Baltijas valstīm, Somijas un Lielbritānijas, akcentē aģentūra.

Pozitīvās tendences 2022. gadā bija tas, ka Rīga ir TOP 1 galamērķis Baltijas ceļotājiem; Rīga joprojām ir Baltijas galvaspilsētu līdere ceļotāju piesaistē no Vācijas un Lielbritānijas. Vienlaikus kopējo ainu ietekmē Krievijas un Baltkrievijas tūristu neesamība, ko nepieciešams aizvietot ar tūristiem no Skandināvijas un Rietumeiropas.