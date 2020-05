SM izsniegusi atļauju 'Finnair' atsākt lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem

Satiksmes ministrija izsniegusi atļauju Somijas nacionālajai aviokompānijai "Finnair" atsākt lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem, informēja Satiksmes ministrijā (SM).

Jau iepriekš SM ir izsniegusi atļaujas arī Vācijas aviokompānijai "Lufthansa" 2. jūnijā, 4. jūnijā, 6. jūnijā un 9. jūnijā veikt reisus uz un no Frankfurtes.

Kā ziņots, Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" ar SM speciālo atļauju no pirmdienas, 25.maija, atsāka tiešos lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem un Minheni, bet no 1.jūnija lidos arī uz Berlīni.

Pieņemot lēmumus par starptautisko pasažieru reisu atļaušanu, SM ņem vērā Baltijas valstu veselības dienestu izstrādāto vienoto pieeju starptautiskās ceļošanas risku vērtēšanā.