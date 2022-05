'SmartLynx Airlines' un RTU sadarbosies ar mērķi mazināt aviācijas inženieru trūkumu darba tirgū

Latvijā bāzētā aviokompānija «SmartLynx Airlines» un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) šī gada aprīlī noslēguši savstarpēju sadarbības līgumu ar mērķi mazināt aviācijas inženieru trūkumu darba tirgū un nodrošināt augstas kvalitātes izglītības programmu topošajiem aviotehnikas speciālistiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc teorētisko zināšanu apguves universitātē, "SmartLynx Airlines" nodrošinās iegūto prasmju praktisku apgūšanu uzņēmumā.

"Aviācijas pārvadājumu un transporta ražošanas uzņēmumos notiek strauja paaudžu maiņa un jauno speciālistu ienākšana darba tirgū tikai daļēji kompensē darbinieku vajadzību. Tā rezultātā aviācijas nozare kopumā un izteikti Latvijā piedzīvo kvalificētu inženiertehnisko speciālistu trūkumu. "SmartLynx Airlines" sadarbība ar RTU ir stratēģiski svarīga gan mums kā darba devējam, lai piesaistītu jaunos speciālistus, gan izglītības sistēmai, lai ieinteresētu jauniešus studēt tehniskās zinātnes Latvijā," skaidro "SmartLynx Airlines" vadītājs Žigimants Surints (Žygimantas Surintas).

Starp "SmartLynx Airlines" un RTU noslēgtais sadarbības līgums pamatā paredz, ka studentiem teorētisko zināšanas nostiprināšanu praksē nodrošinās "SmartLynx Airlines". Sadarbības ietvaros aviokompānija apņēmusies atbalstīt arī universitātes laboratoriju un mācību klašu modernizāciju, rosināt uzlabojumus studiju programmās un izstrādāt studiju gala darbu tematiem, kā arī sniegt vieslekcijas RTU studentiem.

"Mēs esam ieinteresēti ilgtermiņā ieguldīt studentu praktiskajās prasmēs un palīdzēt viņiem pilnveidoties izvēlētajā profesijā. Esam apņēmušies jaunajiem speciālistiem nodrošināt konkurētspējīgu darba vietu šeit pat Latvijā. Šobrīd uzņēmumā strādā 80 tehniskie speciālisti, no kuriem aptuveni puse ir no Latvijas, bet pārējie ir no ārzemēm. Līdz šim novērojam pozitīvu tendenci, ka studenti pēc prakses pabeigšanas paliek uzņēmumā kā jaunākie inženieri, no kuriem daļa jau sešu mēnešu laikā pakāpjas pa karjeras kāpnēm," skaidro "SmartLynx Airlines" personāla un kultūras vadītāja Māra Šteinberga.

Sadarbības līgums starp "SmartLynx Airlines" un RTU pamatā nodrošinās prakses vietas studiju programmas "Aviācijas transports" studentiem. Šajā programmā tiek sagatavoti aviācijas transporta nozarei nepieciešamie inženierzinātņu speciālisti.

"SmartLynx Airlines" ir Latvijā bāzētais ACMI, čarterreisu un kravu operators, kas dibināts 1992. gadā. Uzņēmumam ir Latvijas, Igaunijas un Maltas aviopārvadātāju sertifikāti, un uzņēmums piedāvā pilna servisa lidmašīnu nomas pakalpojumus klientiem visā Eiropā, Amerikā, Āfrikā un Āzijā. "SmartLynx Airlines" ir daļa no Lietuvā bāzētā un augošā Eiropas-Amerikas uzņēmuma "Avia Solutions Group".