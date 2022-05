Latvijā reģistrētā lidsabiedrība "SmartLynx Airlines" ("SmartLynx") flotes palielināšanā šogad plāno investēt līdz 50 miljoniem eiro, intervijā stāstīja "SmartLynx" valdes loceklis Žīgimants Surints.

Šogad martā "SmartLynx" ziņoja, ka lidsabiedrība šogad plāno gaisa floti palielināt līdz 60 lidaparātiem. Martā flotē bija 33 lidmašīnām, aprīlī tika piegādātas vēl piecas, bet pārējās 22 plānots piegādāt pakāpeniski līdz vasaras sezonas beigām.

Surints stāstīja, ka "SmartLynx" investīcijas var sasniegt 50 miljonus eiro. Viņš gan uzsvēra, ka lidmašīnas "SmartLynx" nepērk, bet izmanto uz līzinga nosacījumiem.

"Mēs pilnīgi noteikti redzam pieprasījumu pēc mūsu pakalpojumiem. Ilgtermiņā tas nozīmē arī ieiešanu citos kontinentos, ne tikai darbu Eiropā," stāstīja "SmartLynx" valdes loceklis.

Viņš teica, ka līdz gada beigām lidsaiedrība paplašinās savu kravas lidmašīnu floti no divām līdz 11 lidmašīnām. Viņš arī skaidroja, ka "SmartLynx" izmanto vienu no visefektīvākajām lidmašīnām šajā segmentā - "Airbus A-321", pēc kuras ir liels pieprasījums tirgū, tādēļ uzņēmums to redz kā vienu no galvenajām izaugsmes platformām nākamajos gados. "SmartLynx" plānos nākamo trīs gadu laikā ir iegūt vismaz 25 šādas lidmašīnas savā flotē.

Savukārt izaugsme pasažieru pārvadājumu segmentā galvenokārt balstās tirgus konsolidācijā, skaidroja Surints. Viņš arī pauda pārliecību, ka nākamajos gados aviācijas tirgū būs redzama arvien lielāka konsolidācija, jo tirgus prasa audzēt efektivitāti, un aviācijā tas lielā mērā ir saistīts ar darbības apjomu.

"Tādēļ arī mēs redzam nepieciešamību palielināt lidmašīnu floti," norādīja "SmartLynx" valdes loceklis.

"SmartLynx Airlines" reģistrēta 1996. gadā, un tās pamatkapitāls ir viens miljons eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma apgrozījums 2020. gadā bija 33,27 miljoni eiro, kas ir 5,3 reizes mazāk nekā pirms pandēmijas 2019.gadā, savukārt uzņēmuma zaudējumi sasniedza 42,07 miljonus eiro. "SmartLynx Airlines" pieder SIA "Smart Aviation holdings", kuras vienīgā īpašniece ir Kipras "Avia Solutions Group (CY) Plc". Savukārt kompānijas patiesais labuma guvējs ir Lietuvas pilsonis Gedimins Žiemelis.