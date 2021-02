Smiltsērkšķu produktu ražotājs 'Zelt' – bankrota aizas malā

"Draugi, nav labi! Līdz šim centāmies turēties braši, taču arī "Zelt" ir nonācis pandēmijas likteņa krustcelēs – turpināties vai beigties pavisam, tā sociālajā tīklā "Facebook" savus sekotājus uzrunā smiltsērkšķu produktu ražotāja SIA "Zeltlejas", kas darbojas ar zīmolu "Zelt", saimnieki Elīna Cēsniece un Eduards Vilks.

Uzņēmēji šajā ierakstā lūdz palīdzību. "Nē, nevis ziedojot! Bet iegādājoties mūsu produktus, ar kuriem esam piepildījuši mūsu noliktavu – 30 tonnas sulas, 5 tonnas ogu pulvera un 400 litrus eļļas, kuri pandēmijas dēļ draud šajā noliktavā tā arī palikt," viņi norāda.

"Mēs gribam zelt! Mēs gribam turpināt darīt to, ko mīlam un ko zinām. Mēs negribam pazaudēt to, kas daudzos gados ar milzīgu darbu, mīlestību un pūlēm ir veidots. Pirms pandēmijas mēs, tāpat kā daudzi citi, cerējām uz sava biznesa izrāvienu, uz kuru tik mērķtiecīgi gājām," pauž uzņēmēji, vienlaikus piebilstot, ka tagad pie durvīm jau klauvējot kreditori, lai bez sirdsapziņas pārmetumiem izšķirtu "Zelt" likteni un izpostītu visu, kas izveidots.

Sarunā ar portālu "Delfi" Eduards Vilks teic: "Atklāties un lūgt ir ļoti grūti, un viennozīmīgi tas ir bijis līdz šim smagākais solis, ko esam spēruši. Taču cilvēku atsaucība ir tik negaidīti liela! Šobrīd esam atlocījuši piedurknes un metušies pasūtījumu izpildes darbā. Ir izveidojies milzīgs izrāviens, kas liek apzināties, ka mūsu krīzes risinājums vairs nav "aiz kalniem"."

Vienlaikus uzņēmējs atzīst: "Iespējamība, ka uzņēmumam sava darbība pandēmijas ietekmes dēļ būtu jāpārtrauc, ir ļoti liela. Biedējoši liela. Esam saņēmuši visus pēdējos brīdinājumus no saviem kreditoriem par saistību pārtraukšanu, kas principā nozīmē, ka mēs jau pavisam drīz varētu palikt bez saviem dārziem un agrotehnikas. Postā aizietu viss, pie kā ir nepagurstoši strādāts vairāku gadu garumā. Taču, ņemot vērā milzīgo atsaucību no sociālo tīklu lietotājiem, ir sajūta, ka mūsu atbalstītāji palīdzēs mums nodzēst steidzamāko finanšu "ugunsgrēku". Mēs joprojām meklējam iespējamos investīciju avotus, kas spētu mūs atbalstīt, ieklausoties nozares nākotnes perspektīvās. Ceram atrast atbalstītāju, kam ir svarīgas mūsu vērtības, kas rezonē ar mums vienā frekvencē."

Uzņēmums lēš, ka saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu radušies zaudējumi jau pārsniedz 200 tūkst. eiro robežu.

Atskatoties uz pagājušo gadu, Eduards Vilks saka, ka tas "bijis izaicinājumiem pilns, lai neteiktu vairāk": "Tas sākās ar aktīvu darbošanos, kas paredzēja uzņēmumam milzu izrāvienu, ņemot vērā mūsu saimniecības apmērus. Sākām Smiltsērkšķu namiņa būvniecību ar domu attīstīt izglītojošo tūrismu, organizēt meistarklases un tematiskos seminārus, kā arī izveidojām e-veikalu. Tāpat pērnā gada maijā mums izdevās arī iestādīt mūsu nu jau trešo smiltsērkšķu dārzu 8ha apmērā, tādējādi palielinot mūsu ogulāju kopplatību līdz 36 ha. Ļoti nozīmīgs notikums bija mūsu otrie dārza svētki oktobrī – tos mums paveicās noorganizēt brīdī, kad daudzi pandēmijas ierobežojumi tika mazināti. Gada svarīgākais notikums, protams, ir smiltsērkšķu ražas laiks. Un šogad mēs sagaidījām savu otro komercražu, kas bija ļoti dāsna – mūsu klētī tā ienesa vairāk nekā 30 tonnas ogu, kuras nu ir pārstrādātas izejmateriālos un gaida īsto brīdi, kad pārtaps par "Zelt" produktiem un nonāks pie mūsu produktu cienītājiem."

Covid-19 ietekme – graujoša

Jautāts par Covid-19 ietekmi uz uzņēmuma darbību, Eduards Vilks teic: "Protams, pandēmijas laikā bijuši arī tādi brīži, kad sulas noiets daudzkāršojās, taču, vērtējot kopumā, mūsu saimniecībai Covid-19 ietekme bija un joprojām ir graujoša!"

Kā vienu no piemēriem viņš min agrotūrisma piedāvājumu, kas, "tāpat kā daudziem citiem uzņēmējiem, nobruka pilnībā". "Tika atceltas visas ieplānotās tūrisma vizītes (ap 60 autobusiem), par kurām bijām vienojušies trīs tūrisma izstādēs Viļņā, Rīgā un Tallinā. Viens tūrisma autobuss – tie ir ap 40 cilvēkiem, kas apciemo mūsu dārzu un pēc tam dodas mājās, lai par mums pastāstītu saviem draugiem un radiem. Tie ir cilvēki, kuri uzklausa un iemīl mūsu stāstu, mūsu produktus. Lieki piebilst, ka šie cilvēki veido arī ieņēmumus uzņēmuma kasē un pēc pirmās pieredzes ar mūsu produktiem turpina iepirkties arī mūsu e-veikalā," skaidro uzņēmējs.

"Tomēr, pat neņemot vērā visas iepriekšminētās grūtības, traģiskākais pērnā gada notikums un lielākais "palīgā sauciena" iemesls bija saņemtais atteikums piešķirt finansējumu uzņēmuma attīstībai. Valsts iestāde, kas pieņēma šo lēmumu, to pamatoja tieši ar Covid-19 apstākļiem. Visi mūsu iesāktie darbi, kurus "stutēja" mūsu pašu, saistītā uzņēmuma un arī mūsu piegādātāju līdzekļi, bez šī, varam teikt – plānotā, valsts atbalsta kļuva vienkārši nepaceļami mūsu uzņēmuma bilancei. Kāpēc uzsveram – plānotā? Jo atbalsta izskatīšanas procesā saņēmām teju nepārprotamus signālus, ka lēmums par atbalsta piešķiršanu būs mums labvēlīgs. Paļaujoties uz pozitīvu lēmumu, mēs izpirkām blakus esošo zemes gabalu un nostiprinājām apbūves tiesības jau pieminētā Smiltsērkšķu namiņa būvniecībai, lai to pēc būvniecības varētu nostiprināt par labu aizdevējam no valsts puses. Rezultātā neveiksmīgu notikumu ķēde mūs ir atvedusi tur, kur esam šodien – bankrota aizas malā," atzīst Eduards Vilks.

Uzņēmējs arī norāda: "Mūsu valsts un tajā strādājošo uzņēmumu lielākā problēma ir fakts, ka kreditors ir ierēdnis, kurš sēž pie Excel tabulas un pieņem lēmumus atbilstoši protokolam. Viņš nav iedziļinājies mūsu nozarē, ne reizi nav bijis apskatīt mūsu dārzu, nav interesējies par produktu ražošanas procesu – principā nav centies iedziļināties lietas būtībā. Un tā ir pati lielākā "nelaime" kreditēšanas nozarē."

Viņš stāsta, ka saražotās preces realizācijai paredzēti 12 mēneši jeb laiks no vienas ražas līdz nākamajai: "Normālos apstākļos tā nav neiespējamā misija, taču pandēmijas radīto seku iespaidā – tā ir katastrofa. Produktu realizācijai ir nepieciešami apgrozāmie līdzekļi ražošanas, loģistikas un citu saistīto procesu nodrošināšanai – un, protams, ar tik lielu robu mūsu uzņēmuma budžetā to izdarīt vienkārši nav iespējams."

Lūgts raksturot, kāds šobrīd ir uzņēmuma finansiālais stāvoklis, uzņēmējs saka: "Uzņēmuma šī brīža situāciju varētu raksturot trīs posmos: finanšu "ugunsgrēka" dzēšanai nepieciešami 75 tūkst. eiro, lai atgrieztos pirmskrīzes stāvoklī – 150 tūkst. eiro, savukārt, lai sakārtotu divus iepriekšējos posmus un pabeigtu jau iesāktos darbus, tai skaitā Smiltsērkšķu namiņa un e-veikala iedzīvināšanu, – 300 tūkst. eiro. Esam bezgalīgu pateicību parādā visiem mūsu atbalstītājiem, kas šajās dienās aktīvi veica pirkumus mūsu e-veikalā un sūtīja neskaitāmas vēstules ar laba vēlējumiem! Tieši viņu dēļ mums ir radusies cerība, ka viss varētu sakārtoties."

Valsts atbalsts – bezjēdzīgi mazs

Runājot par valsts atbalstu Covid-19 seku mazināšanai, Eduards Vilks saka, ka jāņem vērā divi faktori: "Pirmais – mūsu uzņēmums strādā, sadarbojoties ar apakšuzņēmēju tīklu. Otrais – smiltsērkšķu dārzs sāk dot ražu tikai ceturtajā gadā pēc koku iestādīšanas. Tieši šo iemeslu dēļ iepriekšējo periodu dati par uzņēmuma apgrozījumu lielu statistiku nerada, tādējādi atbalsta programmas, kas paredzētas krīzes situācijas pārvarēšanai, īsti uz mums neattiecas. Jā, ir dzirdēts, ka citi manipulē ar uzņēmuma apgrozījuma datiem un tādā veidā pie atbalsta tiek, taču tās nav tās vērtības, ar kurām vēlamies būvēt savu samniecību.

Esam izmantojuši atbalstu, kas attiecas uz algu izmaksām. Tāpat saistītais uzņēmums saņēma atbalstu Covid-19 radīto seku mazināšanai, tomēr tas nav ne tuvu pietiekami, lai runātu par izdzīvošanu, kur nu vēl izaugsmi. Šāds atbalsts būtībā ir kārtējais aizdevums, tikai ar nedaudz vieglākiem nosacījumiem, turklāt tas ir bezjēdzīgi mazs un nekādu reālu ietekmi uz uzņēmuma dzīvotspēju nedod."

Komentējot internetā izteiktos ieteikumus uzņēmumam samazināt cenas produkcijai, lai pircēju būtu vairāk, Eduards Vilks teic: "Mūsu pieredze rāda, ka šādus "ieteikumus" cilvēki pārtrauc dot brīdī, kad tuvāk iepazīstas ar mūsu produktiem un saprot, ar ko "Zelt" atšķiras no citiem līdzīgas kategorijas masveida produktiem. Mūsu smiltsērkšķu ogu izcelsme ir tikai mūsu dārzs un tikai viena šķirne. Sula, ko pildām pudelītēs, netiek atšķaidīta ar ūdeni vai citām sulām. Tā netiek homogenizēta, stabilizēta vai kā citādi ietekmēta, lai atbilstu ''smukā'' plaukta standarta nosacījumiem. Mūsu ražotā sula ir jāuzjauc attiecībā 1:10 ar ūdeni vai citām sulām, tātad 1 sulas glāze ir līdzvērtīga 10 glāzēm."

"Vai zinājāt, ka tajā eļļā, kuru pat aptiekās pārdod kā "100% smiltsērkšķu eļļu", ir tikai 2% no īstās smiltsērkšķu eļļas? Vai zinājāt, ka ir nepieciešami 20 kg ogu, lai iegūtu 1 kg ogu pulveri? Vai zinājāt, ka jāizspiež 200 kg ogu, lai iegūtu 1 litru eļļas? Vai zinājāt, ka mūsu smiltsērkšķu ziepes pēc vārīšanas tiek žāvētas mēnesi? Vai zinājāt, ka visi kosmētikas produkti ražoti no dabīgās kosmētikas sastāvdaļām, kas neizraisa alerģijas? Vai zinājāt, ka Latvijas lielās alus ražotnes stundā saražo 50 tūkstošus pudeļu, taču, lai mēs nobrūvētu 6000 pudelītes ar mūsu smiltsērkšķu alu, ir vajadzīgs mēnesis? Vai zinājāt, ka destilāts ir pieejams tikai pusgadu pēc ražošanas procesa sākuma? Lūk, ir daudzas nianses, kas atstāj tiešu ietekmi uz produkta cenu. Par spīti visām pandēmijas "klapēm", mums ir padomā arī viens masveida produkts, ko veltīsim visiem steidzīgajiem. Sadarbībā ar "Valmiermuižas alu" mums top smiltsērkšķu limonāde, kas pie sava patērētāja varētu nonākt jau tuvākajā laikā," stāsta uzņēmējs.