Sniegs atbalstu Latvijas pārtikas ražotājiem Krievijas kara Ukrainā seku mazināšanai

Valdība 5. jūlijā apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) priekšlikumu par 10 miljonu eiro atbalstu no valsts budžeta lauksaimniecības produkcijas pārstrādei, lai mazinātu Krievijas kara Ukrainā izraisītās sekas. Atbalsta piemērošanai Latvijai vēl jāsaņem Eiropas Komisijas atzinums par atbalsta saderību, informē Zemkopības ministrija.

Uz atbalstu varēs pretendēt lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji, izņemot alkoholisko dzērienu, zivsaimniecības un akvakultūras apstrādes produktu ražotājus, lai daļēji segtu iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieaugumu, vai segtu EBIT (saimnieciskās darbības veicēja neto ieņēmumi lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē pirms procentu un ienākuma nodokļa maksājumiem) samazinājumu, vai arī, lai daļēji segtu nozīmīgu dabasgāzes vai elektroenerģijas cenas pieaugumu.

Pieteikšanās atbalstam paredzēta divās kārtās, un tās atvēršana tiks izsludināta vismaz vienu mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā (LAD) beigu datuma. Plānoti divi atbalsta periodi: no 2022. gada 1. februāra līdz 31. maijam, kā arī no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

Maksimālais atbalsts iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma segšanai vai EBIT samazinājuma segšanai vienam pretendentam ir 400 tūkstoši eiro. Nosacījums – 15% no izlietotā iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieaugumam uz vienu apgrozījuma eiro atbalsta periodā attiecībā pret 2021. gada atbilstošo periodu jāpārsniedz ieņēmumu pieaugums par 5 procentiem. Pretendentam sedz 70% no izmaksu palielinājuma. Savukārt, ja atbalsta periodā ir 5% EBIT samazinājums attiecībā pret 2021. gada atbilstošo periodu, tad sedz 100% no EBIT samazinājuma.

Maksimālais atbalsts nozīmīga dabasgāzes vai elektroenerģijas cenas pieauguma segšanai vienam pretendentam ir 2 miljoni eiro. Ja dabasgāzes vai elektroenerģijas gala cena pret kilovatstundu, ko atbalsta pretendents kā gala patērētājs maksājis atbalsta periodā, ir palielinājusies par vairāk nekā 200%,- pretendentam sedz 30% izmaksu.

Atbalstu saņēmušam uzņēmumam jāturpina darbība nozarē vismaz 12 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas un krīzes gadījumā jāiesaistās iedzīvotāju apgādē ar pārtiku. Ja pieejamais atbalsta finansējums tiks pārsniegts, tad tiks veikts proporcionāls izmaksājamā atbalsta samazinājums.

Lai pieteiktos atbalstam, pretendentam LAD būs jāsniedz informācija par radušos ekonomisko grūtību sasaisti ar Krievijas agresiju Ukrainā, kā arī zvērināta revidenta ziņojums par atbalsta datu patiesumu.

Noteikumi "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē" stāsies spēkā pēc tam, kad tiks saņemts Eiropas Komisijas atzinums un noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".