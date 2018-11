Šogad Latvijā Melnajā piektdienā gaidāmi tiešsaistes pirkumu rekordi, prognozē eksperts

Visā pasaulē novembris tirdzniecības nozarē tiek uzskatīts par gada noslogotāko mēnesi, kad krīt pārdošanas rekordi un cilvēki sāk Ziemassvētku dāvanu iegādi. "Pigu" grupa, kurā ietilpst arī e-veikals "220.lv" prognozē, ka šogad pirktāko preču kategorijas būs mēbeles, sadzīves tehnika, datori un elektronikas preces.

"Šobrīd iepirkšanās tiešsaistē piedzīvo strauju izaugsmi, tāpēc fakts, ka pārdošanas apjomu pieaugums tiek novērots ne tikai globālā mērogā, bet arī Baltijas reģionā, nav pārsteigums. Tas ir saistīts gan ar pieejamību, gan patērētāju ieradumiem un zināšanām, kas ir labvēlīgas e-vides lietošanai ikdienā. Tāpat svarīgs faktors ir ērta iepirkšanās un dažādie maksājumu veidi, kas iespējami tiešsaistes pirkumiem," stāsta "220.lv" izpilddirektors Raimonds Žilēns (Raimondas Žilēnas).

Viņš arī uzsver, ka e-komercijā strauji pieaug viedtālruņu ietekme, tos izmantojot gan izvēloties preces, gan veicot pašus pirkumus: "Mūsu prognozes liecina, ka šogad liela daļa "Pigu" grupas apmeklētāju un pircēju savus pirkumus veiks mobilajos tālruņos. Tiek lēsts, ka vairāk nekā puse no visiem pircējiem kampaņas laikā veiks preču meklēšanu savos mobilajos tālruņos, un septiņi no desmit klientiem izmantos kampaņas piedāvājumus Melnās piektdienas ietvaros."

Patērētāju paradumi liecina, ka katru gadu cilvēki sāk Ziemassvētku plānošanu arvien savlaicīgāk un liela daļa no svētku pirkumiem tiek veikta jau novembrī. Galvenais iemesls, kāpēc klienti izvēlas iepirkties Melnās piektdienas ietvaros, ir vēlme ietaupīt. Pagājušā gada Melnās piektdienas kampaņas rezultāti atspoguļo visu Baltijas valstu pircēju aktivitāti "Pigu" grupas e-veikalos, ļaujot secināt, kuri pircēji veikuši pirkumus atlaižu ietvaros vai izmantojoši lojalitātes programmu uzkrātos punktus. Secināts, ka Latvijā tie ir trīs no desmit pircējiem, Lietuvā četri no desmit, savukārt Igaunijā katrs otrais.

Vērtējot Baltijas pircēju paradumus, "220.lv" norāda, ka igauņi ir pirmie, kas uzsāk Ziemassvētku gatavošanās procesu. Pērn Ziemassvētku eglītes tika iekļautas starp desmit populārākajām preču vienībām, ieņemot trešo vietu. Tomēr jāuzsver, ka pircēji Melnās piektdienas atlaižu maratonā galvenokārt iegādājas smaržas, kosmētiku, mazo sadzīves tehniku, rotaļlietas un citas preces bērniem. Šogad Melnā piektdiena tiks atzīmēta 23. novembrī.

Pērn Melnās piektdienas kampaņas ietvaros "Pigu" grupas tiešsaistes veikalus, kuros iekļaujas arī "220.lv", apmeklēja apmēram pusmiljons interneta lietotāju. Šogad "220.lv" apvienojis divas globālās iepirkšanās tradīcijas – Melno piektdienu un Vientuļnieku dienu ("Singles' Day"), atlaižu maratonam ilgstot divas nedēļas. Līdz ar to tiek prognozēts, ka uzņēmums uzrādīs vēl lielāku veikto pirkumu skaitu nekā gadu iepriekš, un tiek plānots, ka šogad "Pigu" grupas interneta veikalus apmeklēs divi miljoni cilvēku.

Vientuļnieku diena tiek svinēta 11. novembrī, kad pārsvarā jauni ķīnieši atzīmē, ka attiecībās ir vieni, un tā ir lielākā iepirkšanās diena pasaulē. 2017. gadā Vientuļnieku dienas ietvaros ķīnieši iztērēja gandrīz 40 miljardus eiro. Vienlaikus Amerikas Savienotajās valstīs aizsāktās Melnās piektdienas tradīcijas ietvaros pērn apgrozīti septiņi miljardi eiro, un tā joprojām tiek uzskatīta par pasaulē populārāko iepirkšanās tradīciju.

"Pigu" grupa, kurai pieder tiešsaistes veikals "220.lv" Latvijā, "Pigu.lt" Lietuvā un "Kaup24.ee" Igaunijā, ir lielākais e-komercijas tirgus dalībnieks Baltijas valstīs. Kopš 2015. gada "Pigu" grupu pārvalda viena no lielākajām privātkapitāla investīciju sabiedrībām Centrāleiropā un Austrumeiropā "MCI". Šī ir pirmā un vienīgā Lietuvas kompānija, kas trīs gadus pēc kārtas ierindojusies starp pieciem visstraujāk augošajiem Centrāleiropas tehnoloģiju uzņēmumiem.