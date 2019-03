Šogad plānots atvērt jaunu 'McDonald's' restorānu Rīgas tirdzniecības centrā

Maltā reģistrētais uzņēmums "Premier Capital", kas ir ātrās ēdināšanas uzņēmuma "McDonald's" licences turētājs sešos Eiropas tirgos, šogad plāno atvērt divus jaunus "McDonald's" restorānus Baltijā, informēja "Premier Capital" komunikācijas direktore Joanna Riparda.

Riparda atklāja, ka viens no jaunajiem "McDonald's" restorāniem tiks atvērts tirdzniecības centrā "Akropole", Latvijā, bet otrs – Lietuvā.

Kopumā "Premier Capital" šogad plāno atvērt 13 jaunus restorānus visā Eiropā. Savukārt pērn "Premier Capital" atvēra 10 jaunus restorānus.

Riparda norādīja, ka restorānu atvēršanas ir daļa no uzņēmuma 64 miljonu investīciju programmas ar mērķi izvērst "Premier Capital" piederošo restorānu tīklu Baltijas valstīs, Grieķijā, Rumānijā un Maltā, sasniedzot kopumā 176 restorānus līdz 2021. gadam.

Viņa atzīmēja, ka "Premier Capital" patlaban pieder 147 "McDonald's" restorāni, ieskaitot 11 jaunos restorānus, kas tika atvērti laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2019. gada janvārim. Četri no tiem tika atklāti Rumānijā pērnā gada decembrī. Tāpat grupas uzņēmumos šobrīd strādā vairāk nekā 8200 darbinieki. Astoņi no jaunajiem restorāniem ir atvērti Rumānijā, un četros no tiem atrodas arī "McDrive" un "McCafe" kafejnīcas. "McDrive" atrodas arī jaunajā restorānā Lietuvā un divos restorānos Grieķijā.

Kā sacīja Riparda, līdzās jaunu restorānu atvēršanai, "Premier Capital" 2018. gadā noslēdza modernizācijas projektus 22 restorānos Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Grieķijā un Rumānijā. Jaunā koncepta restorānos ir ieviestas jaunākās "McDonald's" inovācijas, to skaitā pašapkalpošanās viedkioski, kas ļauj viesiem pašiem pasūtīt un norēķināties par maltīti, atsevišķi nodalītas maltīšu pasūtīšanas un saņemšanas vietas, kā arī ieviesta apkalpošana pie galdiņiem. Restorānu pielāgošana jaunajam konceptam Igaunijā, Latvijā un Lietuvā jau ir pabeigta, un līdz 2020. gada beigām to paredzēts noslēgt arī Rumānijā, Grieķijā un Maltā.

Pēc viņas paustā, "Premier Capital" arī šogad turpinās ieguldīt investīcijas un apmācību resursus nākotnes tehnoloģiskajā platformā, integrējot jaunākās tehnoloģijas un pilnveidojot viesu pieredzi, un ieviešot jauno konceptu vēl vairāk restorānos.

"Premier Capital" rīkotājdirektors Viktors Tedesko atzina, ka turpmāko trīs gadu vīzija ir vērsta uz to, lai paplašinātu "McDonald's" pieejamību, modernizētu viesiem sniegto pieredzi. "Šo plānu mēs īstenosim, nodrošinot izcilu restorānu darbu, izaugsmes iespējas, atbalstot jaunos līderus un nodrošinot ērtu restorānu vidi un procesus," teica Tedesko.

"Premier Capital" ir "McDonald's" licences turētājs Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā un Rumānijā. Pašlaik restorānu tīklā ir 147 restorāni, to skaitā 77 no tiem ir ar "McDrive" un 51 restorāni ir ar "McCafe" kafejnīcām. Pateicoties uzņēmuma vairāk nekā 8200 darbinieku lielajai komandai, gadā tiek apkalpoti vairāk nekā 118 miljoni viesu.

"Premier Capital" ir Maltas kompānijas "Hili Ventures Ltd" meitas uzņēmums. "Hili Ventures" ir "McDonald's" un ASV elektroierīču ražotāja "Apple" partneris, kā arī darbojas loģistikas, inženierzinātņu, nekustamo īpašumu un tehnoloģiju jomā. "Hili Ventures" ir pārstāvēts 10 valstīs Austrumeiropā un Ziemeļāfrikā, un uzņēmumā strādā 9000 darbinieku liela komanda.