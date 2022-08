Šogad reģistrēti 4995 uzņēmumi, bet likvidēti – 6306

Aizvadītajā mēnesī reģistrēti 690 jauni uzņēmumi, liecina "Lursoft" apkopotie dati. Kopumā šī gada pirmajos septiņos mēnešos reģistrēti 4995 uzņēmumi, kas ir par 10,18% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, un par 4,07% mazāk nekā 2020. gada pirmajos septiņos mēnešos. Šogad laika periodā no janvāra sākuma līdz jūlija beigām likvidēti 6306 uzņēmumi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Lursoft" izpētījis, ka jauni uzņēmumi jūlijā reģistrēti četrdesmit Latvijas pašvaldībās. Teju puse, kā ierasts, no visiem jaunajiem uzņēmumiem juridisko adresi reģistrējuši Rīgā. Aiz galvaspilsētas jauno uzņēmumu skaita ziņā seko Mārupes novads (28 jauni uzņēmumi), Ogres novads (21 jauns uzņēmums) un Daugavpils (20 jauni uzņēmumi). Skatot jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāti pa reģioniem, aiz Rīgas un Pierīgas (106 jauni uzņēmumi) seko Vidzeme ar 88 aizvadītajā mēnesī reģistrētiem uzņēmumiem, savukārt vismazāk to jūlijā bijis Latgalē – 36 jaunreģistrētie uzņēmumi, no tiem 31 bija sabiedrība ar ierobežotu atbildību. To kopējais pamatkapitāls – 36,48 tūkst. EUR.

Jānorāda, ka tikai trešdaļai no visām Latgalē aizvadītajā mēnesī reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls sasniedza 2800 eiro. Līdzīgs mazkapitāla SIA īpatsvars reģistrēts arī valstī kopumā, jo no jūlijā reģistrētajām jaunajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību 63,8% gadījumu jauno kapitālsabiedrību pamatkapitāls nesasniedza 2800 eiro. To vidū ir arī Saldū reģistrētais SIA "MK Markets", kura pamatkapitāls ir tikai 1 cents.

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka šī uzņēmuma īpašnieks un reizē arī vienīgā amatpersona ir Māris Štegmanis. Jaunajam uzņēmējam kapitāldaļas citos uzņēmumos iepriekš nav piederējušas, kā arī viņš nav ieņēmis amatus citu uzņēmumu valdēs vai padomēs.

Lielākais jūlija mēnesī reģistrētais uzņēmums ir valsts kapitālsabiedrība SIA "Latvijas vēja parki", kur 80% pieder AS "Latvenergo", bet atlikušie 20% – AS "Latvijas valsts meži". Jaunreģistrētā uzņēmuma pamatkapitāls ir 2 milj. EUR. AS "Latvenergo" paziņojumā presei norādīts, ka kopuzņēmuma vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot stratēģiski svarīgu vēja parku projektus ar kopējo jaudu vismaz 800 MW, lai sasniegtu Latvijas Nacionālās enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. mērķus un turpinātu virzīties uz klimatneitralitātes sasniegšanu, veicinot enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu.

Vēja parku izveide atbilst AS "Latvenergo" jaunās stratēģijas perioda mērķiem – līdz 2030.gadam dubultot elektroenerģijas ražošanas jaudu "Latvenergo" koncernā. Par SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāju iecelta AS "Latvenergo" Vēja un saules parku attīstības direktore Ilvija Boreiko, savukārt par valdes locekli – AS "Latvijas valsts meži" konkurences tiesību vadošā eksperte Zane Norenberga. SIA "Latvijas vēja parki" juridiskā adrese reģistrēta Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, kur reģistrēts arī AS "Latvenergo" galvenais birojs.

"Lursoft" pētījums atklāj, ka no TOP 10 lielākajiem jūlijā reģistrētajiem uzņēmumiem četri reģistrēti ārpus Rīgas. Viens no tiem ir otrs lielākais aizvadītajā mēnesī reģistrētais uzņēmums SIA "Tērvetes 33". Jelgavā reģistrētā uzņēmuma vienīgais īpašnieks un reizē arī vadītājs ir Agris Gāzners. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka SIA "Tērvetes 33" izveidots, atdalot daļu no Agrim Gāzneram piederošā vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA "HERKO". Pērn pirms deviņiem gadiem reģistrētais SIA "HERKO" apgrozījis 74,63 tūkst. EUR un nopelnījis 31,32 tūkst. EUR. Jaunizveidotā SIA "Tērvetes 33" pamatkapitāls ir 1,125 milj. EUR.

Pamatkapitāls, kas pārsniedz 1 milj. EUR, robežu, ir vēl vienam jūlijā reģistrētam uzņēmumam – SIA "AT HOLDING". Toropovu ģimene SIA "AT HOLDING" reģistrējusi 5. jūlijā, un jau 7. jūlijā jaunreģistrētais uzņēmums kļuvis par Toropovu ģimenei piederošā SIA "ELEKTRONIKA-SERVISS" jauno kapitāldaļu turētāju. Pirms 30 gadiem dibinātais sadzīves tehnikas remonta pakalpojumu sniedzējs SIA "ELEKTRONIKA-SERVISS" 2021.gadā kāpināja apgrozījumu līdz 4,7 milj. EUR, un tā peļņa pēc nodokļu nomaksas veidoja 52 tūkst. EUR. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka SIA "ELEKTRONIKA-SERVISS", savukārt, ir kapitāldaļu turētājs divos uzņēmumos – SIA "ServiceNet LV" un SIA "Baltic Service Network".

Starp TOP 10 lielākajiem jūlijā reģistrētajiem uzņēmumiem ir trīs kapitālsabiedrības, kuru kapitāldaļu turētājs ir ārvalstnieks. Tie ir SIA “Damstahl” (Dānija), SIA “Waypoint” (Polija) un SIA “Puumerkki” (Somija). SIA “Damstahl” reģistrēts Liepājā, un tā pamatkapitālu veido 500 tūkst. EUR. Uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir nerūsējošā tērauda izstrādājumu nozarē zināmais dāņu uzņēmums “Damstahl”. Lursoft apkopotā statistika atklāj, ka dāņi Liepājā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos kopumā ieguldījuši 26,29 milj. EUR. Vēl lielākus ieguldījumus veikušas vien personas no Zviedrijas (43,1 milj. EUR) un Kipras (32,15 milj. EUR). Kopējais ārvalstu ieguldījumu apjoms Liepājā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos šobrīd veido 137,06 milj. EUR. Jūlijā Liepājā reģistrēti kopumā trīs ārvalstu kapitāla uzņēmumi. Bez SIA “Damstahl” ieguldījumi no Dānijas piesaistīti arī jaunreģistrētajam SIA “DSE Latvia 1 Solar”, savukārt SIA “Liepājas Metalurgs” reģistrējusi Yuliia Haran no Ukrainas. SIA “Liepājas Metalurgs” juridiskā adrese atrodas Brīvības ielā 93, Liepājā, kur aizvien reģistrēts arī AS “KVV Liepājas metalurgs”.

Ārvalstu kapitāls jūlijā reģistrēts 115 jaunajiem uzņēmumiem. No tiem 37 gadījumos kapitāldaļu turētājam jau iepriekš piederējušas daļas Latvijas uzņēmumos. Kopumā no visiem jūlijā reģistrētajiem uzņēmumiem teju pusei (47,68%) kapitāldaļu turētājs jau iepriekš bijis dalībnieks arī citos Latvijas uzņēmumos.

"Lursoft" aprēķinājis, ka jūlijā reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls, neskatoties uz to, ka reģistrēts mazāks jauno uzņēmumu skaits nekā jūnijā, bijis augstāks. Tas sasniedza 7,9 milj. EUR. Tas ir otrs augstākais mēneša ietvaros reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls šogad. Salīdzinot ar aizvadītā gada jūlija rādītāju, šogad jūlijā reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls bijis par 45,25% mazāks.