Šogad reģistrēts lielāks skaits jaunu uzņēmumu nekā pērn

Aizvadītajā mēnesī reģistrēti 669 jauni uzņēmumi, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Tas ir mazāk nekā šī gada jūlijā, kad reģistrēti 724 jauni uzņēmumi, kā arī mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gandrīz puse no visiem jaunajiem uzņēmumiem augustā reģistrēti Rīgā, savukārt mazākais skaits – Zemgalē un Latgalē.

Neskatoties uz mazāku jaunreģistrēto uzņēmumu skaitu augustā, kopējais šī gada pirmajos astoņos mēnešos reģistrēto jauno uzņēmumu skaits ir lielāks nekā pērn attiecīgajā periodā. "Lursoft" aprēķinājis, ka šogad laika periodā no janvāra līdz augusta beigām reģistrēti 6230 jauni uzņēmumi, kamēr 2020.gadā šajā pašā periodā – 5973. Šogad ne tikai reģistrēts lielāks jauno uzņēmumu skaits nekā pērn, bet arī to kopējais pamatkapitāls bijis teju divas reizes lielāks. "Lursoft" izpētījis, ka šogad reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedzis 89,79 miljonus eiro, no tiem 27,73 miljonus eiro veido augustā reģistrētie uzņēmumi.

Analizējot datus par augustā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālu apjomu, redzams, ka pagājušajā mēnesī bijuši septiņi uzņēmumi, kuru pamatkapitāls sasniedzis vismaz 1 miljonus eiro. Tiesa, no visām jaunajām SIA aizvien vairāk nekā puse (65,76%) ir mazkapitāla, kas nozīmē, ka to pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro. "Lursoft" aprēķinājis, ka 26,4% no visām aizvadītajā mēnesī reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls ir mazāks par 10 eiro.

Lielākais pamatkapitāls starp augustā reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem ir SIA "DAEM Research", kas vienādās daļās pieder Jūlijai Gabrusenokai un Dzintaram Sarkanbiksim. Tajā pašā dienā, kad reģistrēts SIA "DAEM Research", jaunais uzņēmums kļuvis arī par Jūlijai Gabrusenokai un Dzintaram Sarkanbiksim piederošā SIA "AmberCRO" kapitāldaļu turētāju. SIA "AmberCRO" veic medicīnas produktu, medikamentu un medicīnas iekārtu klīnisko pētījumu organizēšanu, profesionālu uzraudzību, monitoringu un sekmīgas norises nodrošināšanu. Līdz ar Covid-19 pandēmiju SIA "AmberCRO" apgrozījums 2020.gadā gan sarucis par 12,4%, samazinoties līdz 4,83 milj. EUR. Apgrozījuma un peļņas ziņā visveiksmīgākais gads SIA "AmberCRO" līdz šim bijis aizpērn, kad tas apgrozīja 5,5 milj. EUR un nopelnīja 2,6 milj. EUR.

Jaunu uzņēmumu ar 1,9 miljonu eiro pamatkapitālu augustā reģistrējis arī SIA "Esterkin Family Investments", liecina Lursoft apkopotā informācija. Par jaunā uzņēmuma SIA "EL12" vienīgo amatpersonu reģistrēts Aleksandrs Maslovs, kurš ieņem arī SIA "Second Sky Management" un SIA "ME Investments" valdes locekļu amatus.

Starp aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem lielākais ar ārvalstu kapitālu ir SIA "Eco Bus". Uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 1,29 miljoni eiro. No tiem 69,26% ieguldījis Aleksejs Maslovs, vēl 22,07% – Sergejs Akulovs no Krievijas, tāpat arī dalībnieku vidū ir Oleksiy Akulov no Ukrainas, Vera Perunova no Krievijas un Vitālijs Sokolovs. "Lursoft" dati rāda, ka SIA "Eco Bus" lielākais kapitāldaļu turētājs Aleksejs Maslovs ir patiesais labuma guvējs arī tādos uzņēmumos, kā SIA "Amo Bus", AS "Ferrus", SIA "Drive Eco" un SIA "GP Tehnoparki".

Ceturtais lielākais uzņēmums augustā bijis SIA "Prime Holding". "Lursoft" izziņas informācija rāda, ka šī uzņēmuma, kura pamatkapitālu veido 1,2 miljoni eiro, lielākais kapitāldaļu turētājs un reizē arī patiesais labuma guvējs ir Jānis Ošlejs, kuram pieder arī "Primekss" grupas uzņēmumi.

TOP 5 lielāko augustā reģistrēto uzņēmumu sarakstu noslēdz Mārim Kaijakam un Maijai Kesterei-Lagzdiņai piederošais SIA "Lakeside Properties". Tukumā reģistrētā uzņēmuma pamatkapitāls – 1,025 miljoni eiro. Jānorāda, ka SIA "ZPA", kas reģistrēts kā SIA "Lakeside Properties" kapitāldaļu turētājs, pieder arī pirms teju desmit gadiem dibinātais SIA "Villa Astor". Kopš tā dibināšanas 2012.gadā uzņēmums līdz šim nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības un strādājis ar zaudējumiem.

Vēl viens augustā reģistrētais uzņēmums, kura pamatkapitāls sasniedz 1 miljonu eiro, ir SIA "Slink". "Lursoft" dati rāda, ka Maltas iedzīvotājam Mikhail Valeryevich Serdtsev piederošā SIA "Slink" juridiskā adrese reģistrēta Elijas ielā 17-4, Rīgā, kur reģistrēti arī tādi uzņēmumi kā SIA "Vision Express Baltija", SIA "Liepājas radio", SIA "Sistēmanalīzes centrs" u.c. Pēc Lursoft datiem, Mikhail Valeryevich Serdtsev bez SIA "Slink" Latvijā pieder daļas vēl divos uzņēmumos – SIA "Vippe" un SIA "Hansalink". Abiem uzņēmumiem kā pamatdarbības nozare norādīta finanšu noma.

Jānorāda, ka pusei no visām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas reģistrētas augustā, to īpašniekiem šis ir pirmais uzņēmums, savukārt 13,44% no visām pagājušajā mēnesī reģistrētajām SIA vismaz viens no dalībniekiem ir ārvalstnieks. Visbiežāk ieguldījumus Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos veikušas personas no tuvējām kaimiņvalstīm – Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, arī Ukrainas.