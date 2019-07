Šogad sarucis benzīna un dīzeļdegvielas imports

Latvijā ievestā motorbenzīna daudzums šogad pirmajos piecos mēnešos samazinājies par 8,8% salīdzinājumā ar 2018. gada attiecīgo periodu, bet dīzeļdegviela ievesta par 0,2% mazāk, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Kopumā 2019. gada pirmajos piecos mēnešos Latvijā ievesti 99,583 miljoni litru motorbenzīna un 450,1 tūkstotis tonnu dīzeļdegvielas.

Benzīns pirmajos piecos mēnešos Latvijā importēts 38,202 miljonu eiro apmērā, kas ir par 14% mazāk nekā 2018. gada pirmajos piecos mēnešos, savukārt dīzeļdegviela importēta 231,946 miljonu eiro apmērā, kas ir par 0,7% vairāk nekā gadu iepriekš.

Visvairāk benzīnu un dīzeļdegvielu Latvijā ieveda no Lietuvas.

No Lietuvas šogad pirmajos piecos mēnešos Latvijā ieveda 62,654 miljonus litru benzīna, kas ir 62,9% (gadu iepriekš - 61,9%) no kopējā importētā benzīna apmēra, bet no Somijas - 34,117 miljonus litru jeb 34,3%. Salīdzinājumā ar 2018. gada attiecīgo periodu no Lietuvas ievestā benzīna apmērs ir sarucis par 7,2%, savukārt no Somijas ievestā benzīna daudzums ir samazinājies par 12,1%.

Dīzeļdegviela no Lietuvas šogad pirmajos piecos mēnešos ievesta 269 tūkstošu tonnu apmērā, kas veidoja 59,8% (gadu iepriekš - 49,3%) no kopējā importētā dīzeļdegvielas daudzuma un ir par 21,1% vairāk nekā gadu iepriekš. No Somijas minētajā laika periodā ievests 30% dīzeļdegvielas 134,8 tūkstošu tonnu apmērā, kas ir par 11,3% mazāk nekā gadu iepriekš, bet no Baltkrievijas importēti 7,8% jeb 34,9 tūkstoši tonnu, kas ir samazinājums par 43,3%.

Šogad pirmajos piecos mēnešos Latvijā importētas arī 443 tonnas mazuta, kas ir par 45,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Mazuts Latvijā ievests 202 tūkstošu eiro apmērā. Tostarp no Igaunijas ievesti 49,2% mazuta jeb 218 tonnas 113 tūkstošu eiro apmērā, no Lietuvas - 22,5% mazuta jeb 100 tonnu 37 tūkstošu eiro apmērā, bet no Baltkrievijas - 14,7% mazuta jeb 65 tonnas 27 tūkstošu eiro apmērā.

2018. gada pirmajos piecos mēnešos Latvijā ieveda 109,15 miljonus litru motorbenzīna, 451 tūkstoti tonnu dīzeļdegvielas un 304 tonnas mazuta.