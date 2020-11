Šogad sarucis Latvijas uzņēmumu skaits, kuriem apturēta saimnieciskā darbība, vēsta pētījums

Jāteic, ka no visiem uzņēmumiem, kuriem pēdējo divu mēnešu laikā apturēta saimnieciskā darbība, "Afla SP" nebūt nav vienīgais, kas ir bez aktuālām amatpersonām. Tādi, pēc "Lursoft" aprēķiniem, ir 3,11% no visiem uzņēmumiem. Lai gan daži uzņēmumi bez valdes ir mēnesi vai divus, atsevišķi komersanti bez aktuālas valdes pastāv jau ilgāk nekā gadu. Visilgāk – jau teju divus gadus – bez valdes ir Valmierā reģistrētais SIA "Auto Neo". Uzņēmuma saimnieciskā darbība, neskatoties uz to, ka tas tik ilgu laiku pastāvējis bez valdes, apturēta vien š.g. septembra beigās. Vienlaikus "Auto Neo" ir reģistrēti vairāki nodrošinājumi, tāpat arī kavēti maksājumi un šobrīd tā nodokļu parādu apjoms sasniedzis 30,35 tūkstošus eiro. Vairāk nekā gadu bez aktuālas valdes ir arī SIA "DanLatGaz", SIA "Svelet" un SIA "Diesel Expert".

Avots: "Lursoft". Dati par 2020. gada oktobri apkopoti uz 27.10.2020.

Vairāk nekā puse ar nodokļu parādiem

56,16% no visiem uzņēmumiem, kuriem pēdējo divu mēnešu laikā apturēta saimnieciskā darbība, ir nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, izpētījis "Lursoft". Jānorāda, ka vairākumam uzņēmumu pašreizējais nodokļu parāda apmērs ievērojami pārsniedz pērn veikto nodokļu iemaksu apjomu, savukārt daļa uzņēmumu nodokļu iemaksas 2019. gadā nemaz nav veikuši.

Piemēram, š.g. 13. oktobrī saimnieciskā darbība apturēta kompānijas "Duty Free Trading LLP" filiālei Latvijā. Uzņēmums pagājušajā gadā nodokļos valsts kopbudžetā samaksājis 52,06 tūkstošus eiro, savukārt tā nodokļu parāds šogad oktobra sākumā pārsniedzis jau 2,03 miljonus eiro. Otrs lielākais nodokļu parādnieks, kuram arī pēdējo divu mēnešu laikā apturēta saimnieciskā darbība, ir 2012. gadā reģistrētā SIA "Marinex". Nespecializētās vairumtirdzniecības uzņēmums pagājušajā gadā nodokļos samaksājis 2,71 tūkstoti eiro, taču šobrīd tā nodokļu parāds jau sasniedzis 875,27 tūkstošus eiro. Tiesa, ja 2018. gadā "Marinex" apgrozījis 2,0 miljonus eiro, tad pagājušajā gadā nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības. Iesniegtajā vadības ziņojumā gan tas norādījis, ka šogad plāno meklēt jaunus partnerus, kā arī piesaistīt vairāk uzmanības tiešo izmaksu efektīvai samazināšanai un administratīvo izdevumu kontrolei. "Marinex" pagājušā gada februārī izslēgts no PVN maksātāju reģistra. Vienlaikus uzņēmumam arī reģistrēti divi nodrošinājumi, kas liedz gan reģistrēt, pārreģistrēt, pārjaunot un grozīt komercķīlas, gan arī uzņēmumu reorganizēt, likvidēt, atsaukt amatpersonas vai izslēgt daļu īpašniekus. Šogad septembra beigās VID uzņēmumam piemērojis vēl vienu liegumu – aizliegumu veikt reorganizāciju. "Marinex" vienīgajam īpašniekam – Radi Capturi no Moldovas – pieder vēl viens uzņēmums – SIA "Integrus". Šim uzņēmumam šobrīd nav reģistrēti ne nodokļu parādi, ne arī apgrūtinājumi.

Viena būtiska pazīme, kas raksturo teju visus uzņēmumus, kuriem kopš septembra sākuma apturēta saimnieciskā darbība, ir tiem reģistrētie nodrošinājumi. No apskatītajiem uzņēmumiem tikai 20 firmām nav aktīvu nodrošinājumu, izpētījis "Lursoft".

Lai gan vairākumam no uzņēmumiem, kuriem kopš septembra sākuma apturēta saimnieciskā darbība, reģistrēts viens nodrošinājums, netrūkst arī tādu firmu, kurām vienlaikus piemēroti vairāki liegumi. Analizējot datus, "Lursoft" atklājis, ka uzņēmumu vidū ir arī kāda firma, kurai šobrīd reģistrēti pat deviņi nodrošinājumi. Tā ir pirms desmit gadiem reģistrētā SIA "Ross Line", kuras saimnieciskā darbība apturēta š.g. 9. septembrī. Septembrī uzņēmumam VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa piemērojusi liegumu reorganizācijai un dalībnieku maiņai, kā arī astoņus šobrīd aktīvus nodrošinājumus uzņēmuma dalībniekiem piemērojuši zvērināti tiesu izpildītāji. "Ross Line" kapitāldaļu turētāji ir Romāns Čimbars un Aleksanders Simonovs. Pēdējo gada pārskatu "Ross Line" iesniedzis vien par 2012. gadu, norādot, ka šajā gadā nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības. Uzņēmuma pamatkapitāls ir trīs eiro.

Visbiežāk – tirgotāji un būvnieki

Tirdzniecība, kas ir skaitliski visplašāk pārstāvētā nozare Latvijas uzņēmumu vidū, pirmajā vietā izvirzījusies arī starp uzņēmumiem, kuriem apturēta saimnieciskā darbība. Ceturtā daļa no šiem uzņēmumiem strādā tirdzniecības sektorā, tostarp, teju trešdaļa no tiem ir mazumtirgotāji, liecina "Lurosft" aprēķini.

Aiz tirgotājiem otra lielākā grupa uzņēmumu, kuriem pēdējo divu mēnešu laikā visbiežāk apturēta saimnieciskā darbība, ir būvniecības uzņēmumi. Ja no inženierbūvniecības sektorā strādājošajiem uzņēmumiem saimnieciskā darbība kopš septembra sākuma apturēta tikai divi komersantiem, tad būtiski vairāk ir to uzņēmumu, kuri nodarbojas ar ēku būvniecību vai specializētajiem būvdarbiem. Trešā lielākā grupa, kurai visbiežāk apturēta saimnieciskā darbība, ir sabiedriskajā ēdināšanā strādājošie uzņēmumi. Tiesa, skaitliski to ir uz pusi mazāks nekā būvniecībā strādājošo uzņēmumu, kuriem kopš septembra sākuma apturēta saimnieciskā darbība.

Viens no šādiem ēdināšanas uzņēmumiem, kuram pēdējo divu mēnešu laikā apturēta saimnieciskā darbība, ir Liepājā reģistrētais SIA "M Caffee". Pārējo pētījumā analizēto uzņēmumu vidū tas izceļas arī ar augstāko darbinieku skaitu. Agnesei Albertai piederošais uzņēmums 2019. gadā ar darba vietām nodrošinājis deviņus strādājošos. Tikpat daudz darbinieku pagājušajā gadā bijis arī tirgotājam SIA "Stylex", savukārt pārējiem uzņēmumiem, kuriem kopš septembra sākuma apturēta saimnieciskā darbība, – mazāk. Nepilnu nedēļu pēc tam, kad apturēta "M Caffee" saimnieciskā darbība, uzņēmums palicis bez aktuālām amatpersonām. Lai gan kopš š.g. augusta uzņēmumam nav nodokļu parādu, septembra sākumā VID Nodokļu pārvalde tam piemērojusi nodrošinājumu, kas liedz veikt reorganizāciju vai dalībnieku maiņu. "M Caffee" īpašniecei Agnesei Albertai šis ir vienīgais piederošais uzņēmums. Tam kopš 2017. gada novembra līdz š.g. augusta beigām bijusi reģistrēta viena struktūrvienība – "SPA" bārs Liepājā, Brīvības ielā 39. Šajā adresē reģistrēts Liepājas Olimpiskais centrs.