Šogad veselības apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāts ievērojami vairāk nekā pērn

Pēc Covid-19 pandēmijas viļņa un straujās inflācijas šogad veselības apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāts jau par 22% vairāk nekā pagājušajā gadā, informēja apdrošināšanas kompānijas "Gjensidige" Latvijas filiāles pārstāvji.

"Gjensidige" Latvijas filiāles personu produktu galvenā risku parakstītāja Ilze Zībarte skaidro, ka šogad uzņēmumi saviem darbiniekiem arvien biežāk izvēlas veselības apdrošināšanas programmas ar plašāku segumu, tajā skaitā vidēja līmeņa ar palielinātiem limitiem un papildprogrammām. No papildprogrammām šobrīd vispieprasītākās ir - ambulatorā rehabilitācija, medikamentu iegāde, zobārstniecības programma un veselības veicināšanas programma.

Šogad "Gjensidige" Latvijas filiāle atlīdzībās izmaksājusi par 22% vairāk nekā pagājušajā gadā, un tas tiek skaidrots ar straujo inflāciju. Tās iespaidā būtiski pieaug veselības aprūpes pakalpojumu cenas, tādēļ ir vērojamas izmaiņas arī apdrošināšanas atlīdzību un jauno polišu prēmiju cenās. Tas nozīmē, ka par to pašu polises cenu, kas bija pagājušajā gadā, šogad var iegādāties krietni mazāku polises segumu.

Visbiežāk veselības apdrošināšanas polises īpašnieki izvēlas izmantot tādus maksas ambulatoros pakalpojumus kā konsultācijas, diagnostiskos un laboratorijas izmeklējumus. Nereti klienti veselības apdrošināšanas polisi izmanto arī, lai negaidītu rindā uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Savukārt no papildpakalpojumiem vispieprasītākā ir zobārstniecība. Analizējot visbiežāk izmantotās maksas konsultācijas, apdrošinātāja pārstāvji min, ka tās ir traumatologa un ginekologa vizītes, kā arī neirologa un dermatologa konsultācijas.

Pandēmijas laikā interese par veselības apdrošināšanu pieauga, īpaši tādiem klientiem, kas to iegādājās pirmo reizi, informē "Gjensidige" pārstāvji. Savukārt darba devēji polises iegādājas saviem darbiniekiem ar mērķi celt to motivāciju un lojalitāti uzņēmumam. Šāda interese ir gan no valsts iestāžu, gan privātuzņēmēju puses. Klienti izvēlas plašākus polises segumus, piemēram, papildinot pamatprogrammu ar ambulatoro rehabilitāciju un zobārstniecības vai medikamentu papildprogrammām, un arvien biežāk vēlas ietvert savās veselības apdrošināšanas polisēs individuāli pielāgotus risinājumus.

Tāpat pēc pandēmijas "Gjensidige" Latvijas filiāle novērojusi nepieciešamību pēc pakalpojuma saraksta papildināšanas. Proti, distancēšanās un mājsēde daļai sabiedrības būtiski ietekmējusi mentālo un emocionālo veselību, tieši tādēļ pakalpojumu sarakstā iekļautas arī psihologa un psihoterapeita konsultācijas. Tāpat novērota nepieciešamība iekļaut arī pilnīgi jaunu medicīnisko pakalpojumu - tiešsaistes konsultācijas ar ārstu, kas līdz pandēmijai vispār netika praktizēts.

"Gjensidige" Latvijas filiāles publiskotā informācija liecina, ka 2022.gada pirmajā pusgadā filiāle bruto apdrošināšanas prēmijās parakstīja 21,44 miljonus eiro, bet atlīdzībās izmaksāja 17,627 miljonus eiro.

Jau vēstīts, ka 2016.gada nogalē tika pabeigta "Gjensidige" pārrobežu apvienošanās, kurā Latvijas "Gjensidige Baltic" tika pievienota Lietuvas "Gjensidige". Pēc reorganizācijas Latvijā darbojas apdrošināšanas kompānijas filiāle.