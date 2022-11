Šoruden jaunos dzīvokļus pērk būtiski mazāk nekā pērn; piedāvājums – plašāks

Salīdzinot ar 2022. gada sākumu, septembra beigās jauno projektu dzīvokļu piedāvājums lielākajos Rīgas mikrorajonos un centrā ievērojami pieauga – piedāvājumu skaits bija par 56% lielāks, sarēķinājusi nekustamā īpašuma kompānija "Arco Real Estate".

Rīgas centrā piedāvājums palielinājās par 38%, savukārt Rīgas mikrorajonos piedāvājumu skaits septembrī bija par 66% lielāks nekā šā gada sākumā. Salīdzinot ar jūniju, kopējais piedāvājumu skaits septembrī bija par 26% lielāks.

Kopumā jauno projektu tirgū 2022. gadā 3. ceturksnī aktivitāte samazinājās – salīdzinot ar šī gada 2. ceturksni, darījumu skaits saruka par 6%. Darījumu skaita samazinājums konstatēts gan Rīgas mikrorajonos (- 2%), gan Rīgas centrā (-14%). Salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni, šogad šajā laika periodā darījumu skaits mikrorajonos bija būtiski mazāks (-29%). Rīgas centrā 3. ceturksnī notika par 38% mazāk darījumu nekā pērn tajā pašā laika periodā. 2022. gadā 3. ceturksnī lielākā daļa darījumu notika Rīgas mikrorajonos (72%).

Lielākā daļa darījumu (64%) notika cenu robežās no 50 līdz 150 tūkst. eiro. Tie galvenokārt bija divistabu dzīvokļi Rīgas mikrorajonos un arī Rīgas centrā ar vidējo platību 58 m².

Pēc "Arco Rea; Esate" apkopotajiem datiem, 3. ceturksnī Rīgas jaunajos projektos kopumā reģistrēti 20 dzīvokļu darījumi, kuru cena pārsniedza minimālo slieksni termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai (250 tūkst. eiro). Tas bija par 65% mazāk nekā 2021. gadā tajā pašā laika periodā, kad tika reģistrēti 42 darījumi. Kompānija gan atgādina, ka šopavasar ar grozījumiem Imigrācijas likumā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem uz laiku līdz 2023. gada 30. jūnijam ir apturēta pirmreizējo termiņuzturēšanās atļauju izsniegšana.

Septembra beigās Rīgā piedāvāti 435 jauni dzīvokļi (jūnija beigās – 345). Dzīvokļu piedāvājumu vidējā cena bija 2279 eiro/m2, kas bija par 4% augstāka nekā jūnijā. Rīgas mikrorajonos dzīvokļu piedāvājumu vidējā cena septembra beigās bija 2046 eiro/m2, savukārt centra rajonā vidējā cena sasniedza 2785 eiro/m2.

Mikrorajonos esošu jauno projektu dzīvokļu darījumu vidējā cena 3. ceturksnī bija 1773 eiro/m². Tādējādi dzīvokļu cenas 3. ceturksnī bija par 5% augstākas nekā 2. ceturksnī. Savukārt, salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni, dzīvokļu darījumu vidējā cena bija par 9% augstāka. Jauno projektu segmentā izmaiņas bija pozitīvas, salīdzinot ar padomju laika sērijveida dzīvokļu tirgū, kur 3. ceturksnī tika novērota cenu lejupslīde, akcentē "Arco Real Estate". Sērijveida dzīvokļa cenas 3. ceturksnī samazinājās par 3%.

Kopš 2015. gada sākuma dzīvokļu cenas jaunajos projektos ir pieaugušas par 53%.

3. ceturksnī visvairāk darījumu ar jaunajiem dzīvokļiem mikrorajonos notika cenu amplitūdā no 1800 līdz 2000 eiro/m². Šādu darījumu īpatsvars bija 18% no kopējā skaita. Šajā cenu kategorijā visvairāk darījumu notika projektā Merks Duntes Zīles, Rīgā, Pededzes ielā 1. Analītiķi atzīmē, ka iepriekšējos divos gados visvairāk darījumu notika cenu amplitūdā no 1600 līdz 1800 eiro/m².

Mikrorajonu jaunajos projektos cenas daudzviet pārsniedza 2400 eiro/m², un šajā kategorijā tika novērots būtisks darījumu skaita pieaugums. Vienas no augstākajām dzīvokļu cenām bija projektā Ernestīne; šis bija populārākais jaunais projekts šajā cenu kategorijā. Pavisam 3. ceturksnī reģistrēti 34 darījumi virs 2400 eiro/m². Darījums ar augstāko cenu mikrorajonu jaunajā projektā 3. ceturksnī notika projektā Baložu 9 - par gandrīz 3200 eiro/m².

Darījumi cenu robežās līdz 1000 eiro/m² notika ar dzīvokļiem, kur darījumos fiksētās cenas, visticamāk, pilnībā neatspoguļoja kopējo summu. Šādu darījumu īpatsvars 3. ceturksnī bija 13% no Rīgas mikrorajonu jauno projektu dzīvokļu darījumu kopējā skaita. Iepriekšējā ceturksnī šādu darījumu īpatsvars bija 10%. Jaunās vai pilnībā renovētās ēkās dzīvokļi par cenu zem 1000 eiro/m² piedāvājumā vairs nav jau vairākus gadus, atzīmē "Arco Rea; Estate".

Savukārt Rīgas centrā, Ķīpsala un Klīversala jauno projektu darījumu vidējā cena 3. ceturksnī bija 2323 eiro/m². Vidējā cena bija par 6% augstāka nekā 2. ceturksnī. Savukārt, salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni, jauno projektu dzīvokļu vidējā cena Rīgas centrā bija par 3% augstāka.

3. ceturksnī notika 170 darījumi jaunajās mājās Rīgas centrā. Salīdzinot ar šā gada 2. ceturksni, to skaits bija par 14% mazāks, savukārt, salīdzinot ar pagājušā gada 3. ceturksni, - par 39% mazāks.

Arī 2022. gada 3. ceturksnī vairāki darījumi tika reģistrēti zem 1000 eiro/m² (10% no kopējā skaita), kas nav Rīgas centram raksturīga cena. Visticamāk, šajos darījumos lielākoties netika atspoguļota darījuma kopējā summa. Tomēr šo darījumu īpatsvaram bija tendence samazināties (2020. gadā bija 14%, bet 2021. gadā - 11%).

Rīgas centra jauno projektu cenu raksturīgais diapazons 3. ceturksnī bija no 1800 līdz 2600 eiro/m². Rīgas centram raksturīgākajā cenu diapazonā notika gandrīz puse jeb 44% darījumu. Populārākais projekts šajā cenu amplitūdā bija jaunais projekts "City Home", Miera ielā 103. Visvairāk darījumi reģistrēti cenu amplitūdā no 2200 līdz 2600 eiro/m².

Savukārt cenu diapazonā no 1400 līdz 1800 eiro/m² notika mazāk darījumu. Darījumi notika ar dzīvokļiem gan jaunuzceltās mājās, gan mazāk zināmās pilnībā renovētās ēkās Rīgas centrā un tā perifērijā.

Kategorijā virs 2600 eiro/m² darījumu skaits būtiski samazinājās. Par cenu virs 4000 eiro/m² 3. ceturksnī reģistrēti tikai pieci darījumi. Salīdzinājumam: 2021. gadā reģistrēti 18 šādi darījumi, bet iepriekšējos gados ap sešiem darījumiem gadā. Dārgākais pirkums (vairāk nekā 4300 eiro/m²) reģistrēts Vesetas ielā 6, projektā "Renaissance".