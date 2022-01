'Spodrība' atsaukusi pirms īpašnieka maiņas izdotās pilnvaras

AS "Spodrība" atsaukusi visas iepriekš reģistrētās pilnvaras, kas izdotas līdz aizvadītā gada 8. decembrim, liecina "Lursoft Klientu Portfeļa" informācija.

Jau ziņots, ka aizvadītā gada decembrī noslēgts apvienošanās darījums starp diviem reģiona sadzīves ķīmijas ražotājiem – Latvijā reģistrēto AS "Spodrība" un Lietuvas kompāniju "Naujoji Ringuva". Lietuviešu kompānija kļuvusi par 100% AS "Spodrība" akciju īpašnieci.

Līdz ar izmaiņām uzņēmuma akcionāros, pilnībā nomainīta gan uzņēmuma valde, gan arī padome.

Apvienošanās rezultātā paredzēts izveidot Baltijas reģiona līderi sadzīves ķīmijas līdzekļu ražošanas jomā, kas fokusējas uz videi draudzīgu un inovatīvu produktu izstrādi.

AS "Spodrība" 2020. gadā kāpināja apgrozījumu līdz 7,87 miljoniem eiro, bet peļņu līdz 2,91 miljoniem eiro, liecina "Lursoft" pieejamais gada pārskats. Aizpērn uzņēmums bija darba devējs 77 strādājošajiem. 2020. gadā AS "Spodrība" turpināja attīstīties vairākos virzienos, no kuriem viens no galvenajiem bija dezinfekcijas līdzekļu ražošana un pārdošana. Tā īstenošanai iegādātas jaunas ražošanas iekārtas, lai būtiski kāpinātu ražošanas kapacitāti.