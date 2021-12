SPRK apstiprina grozījumus Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi grozījumus Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos. Apstiprinātajos grozījumos būtiskākās regulējuma izmaiņas ietver precizētu izsoļu kārtību, kā arī pienākumu sistēmas operatoram AS "Conexus Baltic Grid" līdz katra gada 10. janvārim publicēt savā tīmekļa vietnē izsoļu kalendāru nākamajam krātuves ciklam.

Precizēta arī kārtība, kādā tirgus dalībnieki nodrošina līgumsaistību izpildi, to saskaņojot ar pieeju, kāda noteikta pārvades sistēmā.

Grozījumos ietverti arī divi priekšlikumi, kas saņemti SPRK publiskās konsultācijas laikā. Tie paredz paaugstināt divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanai pieejamo krātuves jaudu no 2 līdz 4 TWh. Tāpat regulējumā ietverts arī pienākums nodrošināt degvielas gāzi, kas izņemšanas sezonas laikā tiek patērēta dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai.

Jaunie grozījumi attieksies uz 2022./2023. gada krātuves ciklu, informē SPRK.

Kā stāsta SPRK, grozījumu projekta konsultācijas ilga no 22. novembra līdz 6. decembrim. Atzinumus komisijai iesniedza AS “AJ Power Gas”, “Baltic Energy Partners” OÜ (“Baltic Energy Partners” OÜ, “Scener” OÜ, “Scener” OY un “Scener” SIA vārdā), AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Eesti Energia”, AS “Eesti Gaas”, UAB “Ignitis”, AS “Latvenergo” un AS “Latvijas Gāze”.

Jau ziņots, ka 2020. gadā, sākot darboties vienotajai Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmai, būtiski pieauga dabasgāzes tirgus dalībnieku interese par iespēju uzglabāt dabasgāzi krātuvē. AS “Conexus Baltic Grid” pārvaldībā esošā Inčukalna pazemes gāzes krātuve ieņem stratēģiski svarīgu lomu Latvijas un reģiona enerģētiskās apgādes drošības veicināšanā. Tā ir viena no modernākajām Eiropā un vienīgā funkcionējošā dabasgāzes krātuve Baltijas valstīs. Tā ļauj sezonāli uzkrāt dabasgāzi, tādējādi apkures sezonā izvairīties no straujiem dabasgāzes cenas lēcieniem.

"Conexus" lielākais akcionārs ir valstij piederošais "Augstsprieguma tīkls" (68,46%), kamēr 29,06% akciju pieder Japānas uzņēmuma "Marubeni" pārvaldītajam fondam "MM Capital Infrastructure Fund", bet 2,48% – pārējiem akcionāriem.

"Conexus" apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 29,447 miljoni eiro, kas ir par 6,2% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt kompānijas peļņa pieaugusi par 6,3% – līdz 7,656 miljoniem eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

"Conexus" pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, maģistrālos cauruļvadus, gāzes regulēšanas stacijas un citu infrastruktūru.

Pārvades gāzesvadus veido reģionālie gāzesvadi, kas paredzēti Latvijas apgādei, un starptautiskie gāzes vadi, kas nodrošina gāzes tranzītu uz kaimiņvalstīm, un to atzari. Kopējais "Conexus" pārvaldīto gāzesvadu garums kopā ar atzariem ir 1188 kilometri.

Ar spēkā esošo redakciju Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem iespējams iepazīties tiesību aktu vietnē “likumi.lv”.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē.