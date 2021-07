SPRK apstiprina Latvijas Pastu par UPP konkursa uzvarētāju

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi universālā pasta pakalpojuma (UPP) konkursa rezultātus. AS "Latvijas Pasts" tika atzīts par vienīgo konkursa uzvarētāju. UPP pienākumus komersants pildīs no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdzšinējais UPP sniedzējs AS "Latvijas Pasts" bija vienīgais konkursa dalībnieks, kurš iesniedza piedāvājumu noteiktajā termiņā – līdz š.g. 12. jūlijam, citu pasta operatoru pieteikumus SPRK nesaņēma. Atbilstoši Pasta likumā noteiktajam, ja konkursa vienīgais dalībnieks ir līdzšinējais UPP sniedzējs, SPRK atzīst to par konkursa uzvarētāju.

Ar lēmumu SPRK vienlaikus uzlika AS "Latvijas Pasts" virkni dažādu UPP saistību, kas būs jānodrošina turpmākos piecus gadus. Tas nozīmē, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem ir vienādas iespējas saņemt UPP par vienotu tarifu. Piemēram, AS "Latvijas Pasts" jānodrošina, lai neatkarīgi no tā, kurā Latvijas vietā adresāti atrastos, tie saņemtu vēstuli pasta kastītē nākamajā darba dienā pēc vēstules nodošanas pastā.

Atbilstoši uzliktajām saistībām AS "Latvijas Pasts" būs jāievēro arī kvalitātes nosacījumi, kas attieksies uz pasta sūtījumu savākšanas biežumu, vēstuļu kastīšu skaitu un to izvietojumu, kā arī abonētās preses piegādes laiku Latvijā.

Tostarp pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas AS "Latvijas Pasts" 10 dienu laikā būs pienākums publicēt Latvijas Vēstnesī UPP, tai skaitā abonētās preses piegādes tarifu projektu. Sākot no nākamā gada abonētās preses piegāde ir UPP pakalpojumu grozā. Tas nozīmē, ka AS "Latvijas Pasts" arī preses piegāde jānodrošina par vienotiem tarifiem visā Latvijā, un jāievēro noteiktas kvalitātes prasības.

UPP konkurss tika izsludināts 2021. gada 3. jūnijā ar piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 2021. gada 12. jūlijam.