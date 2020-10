Noslēdzoties izvērtējumam par AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") akcionāru maiņu un tā ietekmi uz operatora neatkarības prasību ievērošanu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) atzinusi "Conexus" par neatkarīgu sistēmas operatoru.

SPRK šā gada 9. aprīlī uzlika par pienākumu "Conexus" līdz šī gada 1. oktobrim nodrošināt operatora atbilstību Enerģētikas likumā noteiktajām neatkarības prasībām. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, SPRK secināja, ka "Conexus" ir izpildījusi SPRK lēmumu laikā un pilnībā nodrošinājusi savu atbilstību neatkarības prasībām.

Šogad īstenojoties diviem akciju pārdošanas darījumiem, savu līdzdalību uzņēmumā būtiski palielināja jau esošais akcionārs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (68,46%) un par akcionāru kļuva Apvienotajā Karalistē reģistrēts uzņēmums "MM Infrastructure Investments Europe Limited" (29,06%), ko kontrolē Japānas uzņēmums "Marubeni Corporation". "Marubeni Corporation" darbība notiek 68 pasaules valstīs, aptverot plašu uzņēmējdarbības spektru. Uzņēmums veic investīcijas gan informāciju tehnoloģijās, gan nekustamo īpašumu darījumos, kā arī finanšu un enerģētikas nozarē u.c.

Lai pilnībā atzītu operatora atbilstību neatkarības prasībām, SPRK vērtēšanas procesā bija jāgūst pārliecība par to, ka jauno akcionāru līdzdalība "Conexus" nerada interešu konfliktu.

AS "Conexus Baltic Grid" valdes priekšsēdētājs Jānis Eisaks ir gandarīts par regulatora pieņemto lēmumu, jo visbeidzot no dienaskārtības ir noņemti gan minējumi par sabiedrības darbības caurskatāmību, gan akcionāru jautājumi, kurus tiešā veidā nevarēja ietekmēt, savā ziņā atrodoties juridiskā strupceļā. Viņš uzsver, ka līdz ar šo regulatora lēmumu uzņēmuma ikdienas darbībā nekas nemainīsies. "Mēs turpināsim vadīties pēc labas pārvaldības prakses un saskaņā ar Enerģētikas likuma prasībām. Tas, kur redzēsim lēmuma pozitīvo ietekmi, ir starptautiskā sadarbība, tajā skaitā investīciju piesaistes projektos, jo jautājums ir atrisināts mums labvēlīgi," norāda Eisaks.

SPRK jau iepriekš bija vērtējusi AS "Augstsprieguma tīkls" līdzdalību "Conexus", līdz ar to notikušās izmaiņas akcionāru sastāvā atbilda Enerģētikas likumā noteiktajām neatkarības prasībām. Turklāt vērtēšanas gaitā jauni apstākļi, kas kavētu AS "Augstsprieguma tīkls" atbilstību, netika atklāti.

Izvērtējot "Marubeni Corporation" darbību, SPRK konstatēja tā vienlaicīgu līdzdalību uzņēmumos, kas nodarbojas ar dabasgāzes un elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību. Tomēr vērtēšanas gaitā SPRK pārliecinājās, ka vienlaicīga "Marubeni Corporation" netieša līdzdalība "Conexus" un citos enerģētikas komersantos interešu konfliktu nerada. Proti, "Conexus" un aplūkotie komersanti darbojas atšķirīgos ģeogrāfiskos tirgos – to infrastruktūra un tirdzniecība nav savstarpēji savienotas. Tāpat SPRK nekonstatēja komersantu iespējas ietekmē lēmumu pieņemšanu "Conexus".

Tas nozīmē, ka "MM Infrastructure Investments Europe Limited" līdzdalība "Conexus" nerada interešu konfliktu un atbilst Enerģētikas likuma minētajām prasībām. SPRK turpinās uzraudzīt AS "Conexus" darbību un vērtēt iespējamās izmaiņas akcionāru sastāvā un tā ietekmi uz neatkarības prasību atbilstību.