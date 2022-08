SPRK: Dažviet ziemā apkures cena varētu mainīties vairākkārt

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) šobrīd izskatīšanā ir vairāk nekā 30 siltumenerģijas tarifi, un arvien biežāk novērojams, ka siltumapgādes uzņēmumi spēj noslēgt līgumus ar kurināmā piegādātājiem uz īsu termiņu, piemēram, vienu mēnesi. Tādēļ gaidāmajā ziemā dažviet varētu būt novērojams, ka maksa par siltumu mainīsies vairākkārt, ceturtdien "Latvijas Radio" raidījumā sacīja SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņa sacīja, ka siltumapgādes uzņēmumiem ir grūtības iegādāties kurināmo, un attiecīgi tie slēdz līgumus tikai uz mēnesi vai dažiem. "Delfi Bizness" jau iepriekš vēstīja, ka, pie esošā dabasgāzes cenu pieauguma, piegādātāji negrib slēgt fiksētas cenas līgumus uz ilgākiem termiņiem, piemēram, 12 mēnešiem.

Ozola sacīja, ka SPRK uzraudzībā ir 68 siltumapgādes uzņēmumi. No tiem aptuveni divām trešdaļām apkures cenas ir diapazonā no 50 līdz 75 EUR/MWh, taču pēdējā laikā ir daži siltumapgādes uzņēmumi, kuru tarifs ir pārsniedzis vai tuvojas 300 EUR/MWh. Šobrīd augstākais siltuma tarifs apstiprināts Mārupē - tur šī gada septembrī siltumenerģijas tarifs būs 320,14 EUR/MWh, bet no 1.oktobra - 312,79 EUR/MWh.

Pēc Ozolas teiktā, visticamāk, kritums siltumenerģijas tarifos, īpaši pašvaldībās, kurās galvenais kurināmais ir dabazgāze, vismaz šoziem nav gaidāms. Lielāko komponenti siltuma cenā nosaka dabasgāzes cena un tās vairumtirdzniecības cenas samazinājums nav gaidāms.