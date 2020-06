SPRK ierosina strīdu saistībā ar 'Rīgas ūdens' atteikumu noslēgt līgumu ar lietotāju

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma ierosināt strīdu starp dzīvokļu īpašnieku kopību, tās pilnvaroto pārstāvi SIA "Lanis Plus" un SIA "Rīgas ūdens" saistībā ar atteikumu noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu uz pagaidu laiku, informē SPRK.

Domstarpības radušās saistībā ar SIA "Rīgas ūdens" atteikumu noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu ar SIA "Lanis Plus" uz pagaidu laiku, kamēr nekustamajā īpašumā notiek būvniecības darbi.

SIA "Lanis Plus" iesniegumā lūdz SPRK iesaistīties strīda risināšanā kā ārpustiesas instancei. Iesniegumā lūgts SPRK noteikt, vai SIA "Rīgas ūdens" ir tiesīga pieprasīt esošajam namu pārvaldniekam apmaksāt iepriekšējā namu pārvaldnieka parādu, kas ir viens no līguma noslēgšanas priekšnosacījumiem. Saskaņā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu parāds ir apmaksājams iepriekšējam pārvaldniekam. Tāpat tiek lūgts uzlikt par pienākumu SIA "Rīgas ūdens" noslēgt pagaidu līgumu ar SIA "Lanis Plus" uz būvniecības laiku.

SPRK secina, ka saņemtā informācija atbilst visām strīda pazīmēm – atbildētājs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulējamā nozarē. Strīda priekšmets ir saistīts ar regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē. Tāpat ir iesniegti dokumenti un pierādījumi, kas pamato strīda jautājumu un apliecina, ka starp pusēm nav panākts izlīgums.

Līdz ar to SPRK ir pamats ierosināt strīda izskatīšanu starp pusēm un izvērtēt, vai atteikums noslēgt pagaidu līgumu no pakalpojumu sniedzēja puses bijis pamatots.

Kopš strīda rašanās atbilstoši Regulatora likumam nav pagājuši trīs gadi, kā arī iesniedzējs ar strīda ierosināšanu nav vērsies tiesā, kas ir bijis pamats iesniedzējam vērsties SPRK ar lūgumu izskatīt strīdu SPRK kompetences ietvaros.