SPRK metodika elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifiem nav pamatota, uzskata Reirs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) jaunā metodika, pēc kuras arī AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) izveidoja jaunu elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifu, nav pietiekami pamatota – tā uzskata finanšu ministrs Jānis Reirs (JV).

Jaunā SPRK izstrādātā metodika paredz mainīt proporciju starp fiksēto un mainīgo tarifa daļu un ieviest ražotāja maksu par pieslēgumu. Līdz ar to daļai lietotāju par pārvades pakalpojumu var nākties maksāt vairāk, bet daļai – maksājumi samazināsies.

Reirs norādīja, ka, īstenojot viņa virzīto reformu, tas ir, AS "Latvijas elektriskie tīkli" nododot pārvades sistēmas operatora īpašumā elektropārvades līnijas, apakšstacijas un sadales punktus, kā arī ieviešot citus AST darbības efektivitātes paaugstināšanas plāna pasākumus, AST gada laikā izdevies samazināt pakalpojuma sniegšanas izmaksas 2% apmērā jeb par 1,5 miljonu eiro.

"Drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas pārvades pakalpojumu nodrošināšana pie iespējami zema tarifa ir kapitālsabiedrības centrālais uzdevums. Regulators nav novērtējis visus riskus un šā brīža ekonomisko situāciju, un jaunā SPRK metodika nav pietiekami pamatota. Aicinu SPRK skaidrot izveidojušos situāciju un metodiku atcelt, jo tā nav situācijai atbilstoša un ir izstrādāta sasteigti," norāda Reirs.

AST iepriekš atzīmēja, ka līdz šim tarifu aprēķināšanas metodikā izdevumus saistībā ar pārvades tīkla uzturēšanu sedza no tā sauktajiem pārrobežu sastrēgumu vadības ieņēmumiem.

Taču SPRK ir noraidījis priekšlikumu pārvades sistēmas uzturēšanu apmaksāt no pārrobežu maksas ieņēmumiem, kā tas tika darīts iepriekšējos gados. Līdz ar to, neraugoties uz panākto AST pakalpojumu izmaksu samazinājumu, kopējā tarifu bāze pieaug. Katra lietotāja tarifs būs atkarīgs no pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitātes.

Kā aģentūrai LETA iepriekš apstiprināja AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons, tad tieši viņa klientu elektrības rēķinos varētu būt izmaiņas. Proti, piemērotā maksa par elektrības pārvadi faktiski tiks sadārdzināta par 3,6%, kas veido vairāku miljonu eiro izmaksas gadā.

Jau vēstīts, ka arī Saeimas Tautsaimniecības komisijas vadītājs Ralfs Nemiro (KPV LV) uzskata – "Sadales tīkla" pārvades pakalpojuma tarifs jau tagad ir visaugstākais. Turklāt partija prognozē, ka tas palielināsies par 15% vai pat vairāk. Nemiro elektrības rēķina palielināšanos drīzumā plāno drīzumā skatīt Saeimas komisijas sēdē.