SPRK: OIK vidējā vērtība saruks par 23%; elektroenerģijas rēķini būs zemāki

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunas elektroenerģijas obligātā iepirkuma (OI) komponentes. Tās stāsies spēkā no 2021. gada 1.janvāra.

Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vidējā vērtība nākamajā gadā būs par 23% zemāka – 17,51 EUR/MWh jeb 0,01751 EUR/kWh, informē SPRK.

"Šo izmaiņu rezultātā lietotājiem no nākamā gada februāra ir gaidāmi zemāki elektroenerģijas rēķini. Vidēji mājsaimniecībai ar 100 kWh elektroenerģijas patēriņu rēķins samazināsies par 4% jeb 0,65 eiro, pie 200 kWh patēriņa – 4% jeb 1,32 eiro, bet pie 300 kWh patēriņa – jau 5% jeb 1,97 eiro," stāsta Enerģētikas departamenta tarifu un infrastruktūras nodaļas vadītājs Viesturs Kadiķis.

Kopējā OI komponente, ko maksā atbilstoši patēriņam, no nākamā gada 1. janvāra būs 0,00932 EUR/kWh līdzšinējo 0,01476 EUR/kWh vietā. Tas nozīmē, ka OI komponente no dabasgāzes koģenerācijas stacijām būs 0,00098 EUR/kWh, bet OI komponente no atjaunojamiem energoresursiem – 0,00834 EUR/kWh. Savukārt jaudas komponentes, ko maksā par uzstādīto elektrisko jaudu, kopš 2018. gada joprojām paliek nemainīgas.

Iepirktās elektroenerģijas izmaksas virs tirgus cenas no dabasgāzes koģenerācijas stacijām ir plānotas būtiski zemākas, pateicoties apjoma un iepirkuma cenas kritumam. Tā rezultātā nākamgad OI komponente no dabasgāzes koģenerācijas stacijām ir samazinājusies par 86%.

Šo komponenšu izvērtējamu SPRK veic kopš 2008.gada, ko atbilstoši SPRK metodikai aprēķina un iesniedz AS "Enerģijas publiskais tirgotājs". Tendences liecina, ka sākot no 2014.gada, kad sāka piemērot valsts budžeta dotāciju, OI komponentes vērtība bijusi stabili nemainīga 26,79 EUR/MWh, kas pakāpeniski gadu laikā ir mazinājusies. Nākamgad būs novērots visstraujākais kritums šo septiņu gadu laikā, šogad stājoties spēkā valdības lēmumam par OI un jaudas komponenšu zemāko vidējo vērtību.

OI ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem. Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktos publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS "Enerģijas publiskais tirgotājs".

AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" OI izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji atkarībā no sava elektroenerģijas patēriņa. Savukārt izmaksas, ko veido maksa par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji atbilstoši lietotāja pieslēguma veidam.