SPRK piemērojusi 'Latvijas Pastam' naudas sodu 9 300 eiro apmērā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) pieņēmusi lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, lemjot AS "Latvijas Pasts" uzlikt naudas sodu 9 300 eiro apmērā par paaugstinātu tarifu piemērošanu pārrobežu pasta sūtījumiem, kas neatbilst SPRK apstiprinātiem universālā pasta (UP) pakalpojumu tarifiem, portālu "Delfi" informēja SPRK pārstāve Baiba Jakobsone.

No šā gada 30. marta līdz 17. aprīlim "Latvijas Pasts" piemērojis lietotājiem paaugstinātus tarifus pārrobežu pasta sūtījumu piegādei uz ASV.

Lietotājiem, kuri, sākot no 30. marta līdz 17. aprīlim, ir veikuši pārrobežu pasta sūtījumus par paaugstinātu maksu, ir tiesības atgūt pārmaksāto summu. SPRK aicina lietotājus individuāli vērsties "Latvijas Pastā" ar lūgumu atlīdzināt radītos zaudējumus. Plašāk par kārtību, kādā atlīdzināma kompensācija meklējama pasta mājaslapā.

Neatkarīgi no ārkārtējās situācijas apstākļiem un ierobežojumiem, SPRK ieskatā, „Latvijas Pasta" rīcība bijusi neatbilstoša Pasta likuma regulējumam. Jaunu tarifu piemērošana ir iespējama vienīgi, iesniedzot SPRK apstiprināšanai UP pakalpojumu tarifu projektu, kas no "Latvijas Pasta" puses netika veikts.

"Atbilstoši Pasta likumam UP pakalpojuma sniedzējam – "Latvijas Pasts" pasta sūtījumu piegāde ir jānodrošina atbilstoši SPRK apstiprinātiem UP pakalpojuma tarifiem. UP pakalpojums ir sabiedrībai ļoti nozīmīgs pakalpojums, jo nodrošina iespēju nosūtīt un saņemt pasta sūtījumus visā Latvijā par iepriekš zināmiem SPRK tarifiem. Pārkāpums šajā gadījumā uzskatāms par būtisku, jo aizskar plašas sabiedrības intereses," stāsta SPRK padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Laikā, kad ārkārtējās situācijas apstākļos aviokompāniju pārvadājumi ir atcelti, sūtījumu nodrošināšanai uz tādām valstīm kā ASV tiek meklēti citi alternatīvi piegādes ceļi, kas būtiski sadārdzinājis ar UP pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas. Tomēr pasta komersantam radušās problēmas saistībā ar izmaksu pieaugumu bija iespējams risināt arī citos veidos atbilstoši normatīvajam regulējumam, norādīja regulēšanas komisijā.

Nosakot soda apmēru, SPRK vērtēja gan administratīvā pārkāpuma raksturu, gan atbildību pastiprinošos, gan mīkstinošos apstākļus. Pēc SPRK 2. aprīlī izteiktā pieprasījuma "Latvijas Pasts" nekavējoties nav pārtraucis neatbilstošo tarifu piemērošanu, turpinot piemērot papildu maksu pārrobežu pasta sūtījumu piegādei līdz 17. aprīlim.

Par vainu mīkstinošus apstākli SPRK atzina "Latvijas Pasta" darbības, kas vērstas uz pārkāpuma seku novēršanu – pārtraucot piemērot papildu maksu pēc 17. aprīļa un labprātīgi atlīdzinot lietotājiem radītos zaudējumus. Pēc SPRK rīcībā esošās informācijas papildu maksa pēc 17. aprīļa ir atcelta.

Lēmums par naudas soda uzlikšanu stājas spēkā 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts tiesā.