SPRK: Uzlabojusies interneta un balss telefonijas pakalpojumu kvalitāte Latvijā

Visos mobilo sakaru operatora tīklos Latvijā apdzīvotās vietās 4G pārklājums pērn bijis pieejams 97% līdz 99% mērījumu. Pakalpojumu kvalitāte katru gadu lietotājiem uzlabojas, mazinoties to vietu skaitam Latvijā, kur interneta pakalpojums nav pieejams, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apkopotie rādītāji par interneta un balss telefonijas pakalpojumu kvalitāti pērn.

Starp mobilo sakaru operatoriem novērots vien 1% šādu gadījumu.

"SPRK interneta pakalpojuma kvalitāti mēra konkrētajā vietā un laikā – izlases veidā izvēlētās koordinātēs. Kopumā pērn esam veikuši 18 000 izlases veida mērījumus 1200 dažādās brīvi izvēlētās vietās un vairāk nekā 211 000 sērijveida mērījumu 24 dažādās vietās. Jāņem vērā – mērījumu rezultāti dažādas diennakts stundās var atšķirties. Tāpat var rasties situācija – netālu dažu metru attālumā interneta ātrums ir atšķirīgs vai nav pieejams," stāsta Elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes nodaļas vadītājs Elmārs Lipenbergs.

Tāpat atbilstošu lejupielādes ātrumu nodrošinājuši visu mobilo sakaru operatori. Atbilstoši SPRK mērījumiem vidējais lejupielādes ātrums kopumā mobilajos tīklos Latvijā pērn sasniedza 36,36 Mbiti/s, kas ir par 3,6% vairāk nekā 2018. gadā. Savukārt "Speedtest" pētījuma dati liecina, ka dažādās Eiropas valstīs šis rādītājs ir robežās no 23 Mbiti/s līdz pat 70 Mbiti/s.

Vidēji Latvijā iedzīvotājiem visu mobilo sakaru operatori nodrošina ātru lejupielādes ātrumu. Lai, piemēram, straumētu augstas kvalitātes HD video, nepieciešams 3-8 Mbiti/s liels ātrums, bet ļoti augstas kvalitātes (UHD/4K) video – aptuveni 25 Mbiti/s.

Galvenokārt lejupielādes ātrums tiek nodrošināts diapazonā no 10-30 Mbiti/s un no 30 Mbiti/s līdz 100 Mbiti/s. No operatoru iesniegtajiem datiem kopumā Latvijā interneta pieslēguma ātrumu virs 30 Mbiti/s nodrošinājuši ap 70% operatoru, kas sniedz fiksētā interneta pakalpojumu, no tiem 62% virs 100 Mbiti/s, kamēr mobilo sakaru operatoru vidū – 68%.

SPRK konstatējusi arī ātru tīkla reakcijas laiku mobilo operatoru tīklos. Lai, neizjūtot traucējumus, atvērtu apjomīga satura mājaslapu, pieļaujamais latentums jeb laika aizture no brīža, kad lietotājs veic darbību tīmeklī līdz atbildes saņemšanai, ir 50 – 400 milisekundes (ms). Piemēram, tādiem pakalpojumiem, kā video spēlēm tiešsaistē, pieļaujamais latentums var būt daudz zemāks – no 10 līdz 150 ms. Pērn mobilo sakaru operatoru tīklā vidēji novērota no 17 līdz 25 ms aizture, kas ir būtiski mazāka par maksimālām pieļaujamām vērtībām, norāda SPRK.

Tāpat fiksēts ātrs zvanu savienošanas laiks gan mobilā, gan fiksētā tīklā. Mobilā tīklā balss telefonijas vidējais savienošanas laiks novērots no 3 līdz 6 sekundēm, kamēr fiksētajā tīklā – vidēji no 1 līdz 2 sekundēm.

Runas pārraides kvalitāte mobilajos tīklos pērn novērtēta labā kvalitātē, savukārt fiksētajā tīklā tā bijusi teicama. Nesekmīgo savienojumu skaits, piemēram, savienojuma mēģinājuma atteikums vai sarunas pārrāvums mobilo sakaru operatoru tīklos – SIA "LMT", SIA "Bite Latvija" un SIA "Tele2" novēroti retos gadījumos, maksimāli sasniedzot vien 0,02% gadījumu.

SPRK atgādina - ja lietotājs saņem pakalpojumu, kas neatbilst līguma prasībām, lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību SPRK. SPRK veic bezmaksas pārbaudes, dodoties uz lietotāja dzīves vietu, tādējādi novērtējot pakalpojuma kvalitātes atbilstību prasībām. Neatbilstoša pakalpojuma gadījumā lietotājam ir iespēja vērsties pie operatora un lūgt saņemt kompensāciju.