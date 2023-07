Starp Baltijas valstīm 'Rimi' tīklā dārgākās preces ir Latvijā, bet 'Maxima' tīklā – Lietuvā, secina AREI

Starp Baltijas valstīm "Rimi" mazumtirdzniecības tīklā visdārgākās pārtikas preces ir Latvijā, bet "Maxima" tīklā - Lietuvā, liecina Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) šogad jūnijā un jūlijā apkopotā informācija.

Kopumā AREI "Rimi" tīklam apkopojumu par cenu atšķirībām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā veicis par 189 izvēlētiem pārtikas produktiem. Izvēlētie produkti ietver gan pārtikas pamata grupas, gan saldumus, sāļās uzkodas un ekskluzīvākas preces, piemēram, olīvas, riekstus un avokado. Analizēto produktu vidū ir arī ietverta virkne "Rimi" zīmola produkcijas.

No kopumā 189 produktiem Latvijā 80 precēm "Rimi" veikalos ir augstākā cena starp Baltijas valstīm, kamēr 58 precēm tā ir zemākā Baltijā. Vēl 38 produktiem cena ir vidējā līmenī.

Vienlaikus Lietuvā "Rimi" veikalos no izvēlētajiem produktiem 55 ir augstākā cena Baltijā, kamēr 83 precēm tā ir zemākā Baltijā. Vidējā līmenī cena Lietuvas "Rimi" veikalos ir 36 produktiem.

Savukārt Igaunijā "Rimi" veikalos 64 precēm ir lielākā cena starp Baltijas valstīm, kamēr 56 precēm tā ir zemākā Baltijā, bet vidējā līmenī cena "Rimi" veikalos Igaunijā ir 55 produktiem.

Attiecīgi Latvijā 42,3% izvēlēto produktu "Rimi" veikalos ir dārgāki nekā citviet Baltijā, Lietuvā - 29,1%, kamēr Igaunijā - 33,9%.

Vienlaikus vienāds cenu līmenis visās Baltijas valstīs "Rimi" veikalos ir trim produktiem - Klusā okeāna mencas filejai bez ādas, "Rimi" attīrītajām, novārītajām un saldētajām garnelēm, kā arī kukurūzas eļļai "Rimi Basic".

Tāpat ir gadījumi, kad cenas divās valstīs ir vienlīdz augstas, kamēr trešajā valstī tā ir zemāka. Starp šiem gadījumiem ir, piemēram, "Rimi" zīmola cukurs, kas Latvijā un Lietuvā maksā 1,35 eiro, kamēr Igaunijā - 1,29 eiro, kā arī "Rimi" cūkgaļas ribas, kas Lietuvā un Igaunijā maksā 6,99 eiro kilogramā, bet Latvijā - 5,39 eiro kilogramā.

Savukārt "Maxima" gadījumā AREI apkopojis informāciju par 107 izvēlētiem produktiem. Šo produktu vidū ir arī "Maxima Favorit" un "Well Done" zīmola produkcija.

Kopumā Latvijā no izvēlētajiem produktiem "Maxima" veikalos augstākā cena ir 35, kamēr Lietuvā - 46, bet Igaunijā - 34 pārtikas produktiem. Mazākā cena Latvijā ir 52 izvēlētajiem produktiem, kamēr Lietuvā šo produktu skaits ir 32, bet Igaunijā - 35.

Attiecīgi Latvijā visaugstākā cena ir 32,7% izvēlēto produktu, kamēr Lietuvā visaugstākā cena ir 43% izvēlēto produktu, bet Igaunijā - 31,8%.

Vidēja līmeņa cena Latvijā ir 18 produktiem, Lietuvā - 20 produktiem, bet Igaunijā vidēja līmeņa cena ir 19 izvēlētajiem produktiem.

Savukārt visās trijās Baltijas valstīs vienlīdzīgs cenu līmenis "Maxima" veikalos ir arbūzam bez sēklām, kā arī puraviem.

Līdzīgi kā "Rimi", arī "Maxima" tirdzniecības tīklā ir gadījumi, kad cenas divās valstīs ir vienlīdz augstas, piemēram, dzeltenā paprika Latvijā un Lietuvā maksā 4,99 eiro kilogramā, kamēr Igaunijā - 3,19 eiro kilogramā, bet fasētās cūkgaļas ribas "Well Done" Lietuvā un Igaunijā maksā 5,99 eiro, kamēr Latvijā to cena ir 5,39 eiro.

AREI ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārraudzīta iestāde. Institūtu izveidoja Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta un Latvijas Valsts augļkopības institūta reorganizācijā.