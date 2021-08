Par to, kā izdevies kļūt pamanāmiem Ķīnas pircēju vidū, kādus interesantus produktus uzņēmums plāno piedāvāt un kādi ir "Stenders" nākotnes plāni, stāsta uzņēmuma izpilddirektore Kristīne Grapmane.

Pārskatīja darbību

Uzņēmuma finanšu rezultāti uzrāda, ka ieņemtais kurss ir sekmīgs – pagājušajā gadā, neskatoties uz pandēmiju, "Stenders" apgrozījums palielinājies un sasniedzis 9,7 miljonus eiro, no kuriem 7,456 miljonus eiro veidojis apgrozījums no darbības ārējā tirgū, bet 2,28 miljonus eiro – no darbības vietējā tirgū. Tā rezultātā gadu izdevies noslēgt ar peļņu 1,5 miljonu eiro apmērā.

Kompānijas izaugsme saistāma ar izmaiņām darbībā, kas sekojusi akcionāru maiņai, stāsta Grapmane. "Mainoties īpašniekiem, tika būtiski pārskatīts uzņēmuma zīmols un vērtības, tādēļ 2018./2019. gadā daudz uzmanības veltījām zīmola vizuālās identitātes veidošanai, ņemot vērā, ka mārketingam kosmētikā ir nozīmīga loma, tāpat būtisks ir veikalu interjera dizains. Protams, izmaiņas bija jāveic ar lielu rūpību, izvērtējot to, kas uzņēmumā būtu jāmaina un jāaktualizē vai tieši pretēji – jāsaglabā, ņemot vērā, ka "Stenders" ir pazīstams zīmols un pircējiem gadu gaitā jau izveidojušie savi iepirkšanās paradumi," skaidro uzņēmuma izpilddirektore. Patlaban uzņēmums šos jaunumus ievieš "dabā" – atvērti jauni veikali ar jauno dizainu, kā arī lielu daļu jauno produktu jau iespējams atrast veikalu plauktos.