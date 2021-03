'Stockmann' vērsies pie valdības: nepieciešama kardināla rīcības maiņa

Universālveikals "Stockmann" ar vēstuli vērsies pie valdības, lūdzot tai fokusēties uz drošas vides noteikumu radīšanu un ieviešanu visās nozarēs, kas ļautu uzņēmējiem, sasniedzot drošas vides noteikumu prasības, strādāt.

"Redzams, ka šobrīd pandēmijas attīstība nav prognozējama nevienā no pasaules valstīm. Zināms arī, ka sabiedrības vēlme atgriezties pie ierastiem ikdienas dzīves paradumiem arvien pieaug. Katrs jauns ierobežojums tiek uztverts kā dzīves kvalitātes pasliktinājums un rada spriedzi sabiedrībā. Nevēlamies nonākt situācijā, kurā sabiedrība sāk ignorēt valstī noteikto ierobežojumu kārtību. Nepieciešama kardināla rīcības maiņa – no ierobežojumiem uz drošas vides radīšanu. Viens no šobrīd iespējamiem situācijas risinājumiem ir valstu orientēšanās uz drošas vides un pandēmijai pielāgota dzīvesveida radīšanu, kas ļautu iedzīvotājiem pakāpeniski atgriezties pie ierastā dzīves ritma un samazinātu spriedzi," pauž universālveikala "Stockmann" direktore Dace Goldmane.

Kā uzsver Goldmane, šobrīd Latvijā iedzīvotāji tiek aktīvi aicināti vakcinēties, kad šāda iespēja būs, bet netiek pietiekami uzsvērts drošas vides nozīmīgums, kas sabiedrību aicinātu ievērot dzīves stilu, kas mazinātu pandēmijas izplatību un spriedzi sabiedrībā jau šobrīd. "Lai gan vēstulē paustais lūgums var tikt uztverts kā tirdzniecības centru lobijs, tomēr lūdzām valdību, no šī pieņēmuma distancējoties, situāciju izvērtēt no sabiedrības un valsts ekonomikas vajadzību prizmas. "Stockmann" ir radījis drošu iepirkšanās vidi, bet pilnvērtīgi strādāt nedrīkst," turpina universālveikala direktore.

"Valdība ir noteikusi atbalsta pasākumus, kas ir nozīmīgs, tomēr īslaicīgs risinājums gan uzņēmumiem, gan valstij. Svarīgi, lai būtu prognozējama nākotnes situācija un nebūtu nepieciešamības nodokļu apmaksas termiņus lūgt pagarināt, samazinot valsts budžeta ieņēmumus. "Stockmann" februārī pieteicās maksimālajam (3 gadi) atlikto nodokļu apmaksas termiņam, jo nav skaidrs, kādi būs tirdzniecības noteikumi nākotnē. Tomēr Valsts ieņēmumu dienests iesaka maksāt šos nodokļus 3 gadu laikā katru mēnesi, bet kā lai prognozē, kad būs iespēja atkal strādāt ar peļņu, lai varētu samaksāt šos nodokļus? 2020.gada pavasarī, kad spēkā bija ierobežojumi un "Stockmann" kvalificējās atliktajiem nodokļu samaksas termiņiem, pieteicāmies atlikt nodokļu samaksu uz 1 gadu. Tomēr tagad ir redzams, ka pēc gada situācija tirdzniecībā ir ievērojami pasliktinājusies, un mums būs jālūdz šos nodokļu apmaksas termiņus vēl pagarināt. Tāpēc arī pie valdības esam vērsušies ar lūgumu fokusēties uz drošas vides noteikumu radīšanu un ieviešanu visās nozarēs efektīvai pandēmijas apkarošanai," teic Goldmane.

Pašlaik "Stockmann" universālveikals ir atvērts un saskaņā ar pašreizējiem tirdzniecības ierobežojumiem pircējiem ir iespēja iegādāties sortimentu, kas sastāv no 70% pārtikas precēm un ne vairāk kā 30% nepārtikas precēm. Pārējās nepārtikas preces pircēji var iegādāties tikai distances tirdzniecībā.

Lai nodrošinātu maksimāli drošu iepirkšanās vidi klientiem, nepārtikas nodaļās, papildus jau esošajiem drošības risinājumiem, no 1. marta universālveikals sācis organizēt pieraksta sistēmu ar "Bookla" aplikācijas palīdzību, tādējādi ierobežojot apmeklētāju skaitu nepārtikas nodaļās. "Vienlaicīgi pašlaik pieļaujam maksimāli trīs pierakstus," stāsta Goldmane. Klientus, kuri pierakstījušies, izmantojot "Bookla" aplikāciju, universālveikalā uz vietas pavada vai nu pārdevējs-konsultants vai stilists, lai pēc iespējas ātrāk ļautu klientam noorientēties preču sortimentā un maksimāli saīsinātu apmeklējuma ilgumu universālveikalā. "Neviens universālveikala "Stockmann" apmeklējums neuzliek pienākumu veikt pirkumu. Jāteic, ka klientu interese par šo piedāvājumu ir liela – saņemam gan daudz zvanu, gan jautājumu sociālajos tīklos, un pircēju skaits, kas šo iespēju izmanto, strauji aug, par ko esam gandarīti," portālam "Delfi" atzīst veikala direktore.

Viņa akcentē, ka līdzīgi kā citus nozares spēlētājus noteiktie ierobežojumi un situācija valstī tieši ietekmējuši universālveikala darbību – arvien nav iespējams pilnvērtīgi darboties, jo valsts mērogā nav radīti vienoti drošas iepirkšanās noteikumi visām nozarēm un preču kategorijām.