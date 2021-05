Strīdu par dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu skatīs jūnija beigās

AS "Gaso" un AS "Conexus Baltic Grid" sūdzību par Sabiedriskās pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pērnā gada 20.augustā pieņemto lēmumu, kas paredz atcelt dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu, Administratīvā apgabaltiesa turpinās skatīt jūnija beigās, informē tiesā.

Tiesas sēde nozīmēta 21. jūnijā pulksten 11.

Padomes lēmums paredzēja atcelt dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu, kura spēkā stāšanās datums bija plānots 2021.gadā.

Pieteicēji lūdz atcelt SPRK lēmumu, norādot, ka kapitāla atdeves likme, kas tiek piemērota pieteicējai, ir noteikta nepamatoti zema.

Administratīvajā apgabaltiesā saņemts arī "Conexus Baltic Grid" pieteikums un ierosināta administratīvā lieta par minētā lēmuma atcelšanu.

Ņemot vērā to, ka abas pieteicējas vērsušās pret vienu un to pašu atbildētāju un tās attiecas uz vienu un to pašu padomes lēmumu, Administratīvā apgabaltiesa abas administratīvās lietas apvienoja vienā tiesvedībā.