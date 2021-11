"Šajā pasaulē tāds kā bāzes iestatījums ir tas, ka lietām ir tendence neizdoties. Savukārt viena no uzņēmējam nepieciešamajām īpašībām ir neatlaidība, spēja tikt šādām grūtībām pāri," atzīst viens no AS "Madara Cosmetics" īpašniekiem Uldis Iltners.

Turklāt, viņaprāt, lietas ir jādara ar prieku. Un tas attiecas arī uz biznesu, ikdienā ir jāmēģina uzturēt zināmu vieglumu un rotaļīgumu.

"Delfi Bizness" turpina rakstu sēriju, kurā dažādu nozaru uzņēmēji, praktiķi dalās ar uzņēmējdarbības gaitās gūtajām atziņām, biznesa mācībām, atklāj veiksmes formulas elementus, kā arī stāsta par savu rūdījumu, tostarp kļūdoties. Viņu pieredzi atradīsiet šeit.