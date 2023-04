Svētku brīvdienās būs mainīti gandrīz 600 reģionālo autobusu maršruti

Šī gada maija svētku brīvdienās – no 2023. gada 1. maija līdz 6. maijam – būs izmaiņas 576 reģionālo autobusu maršrutos visā Latvijā, ziņo Autotransporta direkcija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 14 pārvadātāji: AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", SIA "Tukuma auto", PSIA "Ventspils reiss", SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums" un SIA "Gulbenes autobuss".

Direkcija aicina cilvēkus pirms katra brauciena pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu tās mājaslapā vai nu Autotransporta direkcija vai portāla 1188 sadaļā "Satiksme".

Tāpat tā mudina pasažierus vienmēr paņemt biļeti par savu braucienu reģionālajā sabiedriskajā transportā. Statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot direkcijas kontrolieriem.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.