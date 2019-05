Svētku brīvdienās strādās atsevišķas 'Latvijas pasta' nodaļas lielākajos tirdzniecības centros

Valsts noteiktajās svētku brīvdienās, 1. maijā, 4. maijā un 6. maijā, pasta pakalpojumus sniegs atsevišķas AS "Latvijas pasts" nodaļas lielākajos tirdzniecības centros, informēja uzņēmuma pārstāve Vineta Danielsone.

Savukārt klienti, kuriem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtās pensijas un pabalsti tiek piegādāti dzīvesvietā ar "Latvijas pasta" starpniecību un kuriem izmaksa paredzēta 5. maijā un 6. maijā, tās saņems agrāk.

Valsts noteiktajās svētku brīvdienās Rīgas 3. un 17. pasta nodaļa strādās no plkst. 10 līdz 21, Rīgas 20. pasta nodaļa - no plkst. 9 līdz 21, Rīgas 22., 25. un 33. pasta nodaļa strādās no plkst. 10 līdz 22, bet Rīgas 50. pasta nodaļa strādās no plkst. 10 līdz 20.

Savukārt no plkst. 10 līdz 18 darbosies Mārupes pasta nodaļa un Jelgavas 5. pasta nodaļa. Jēkabpils 6. pasta nodaļa nestrādās 1. maijā, bet 4. un 6. maijā būs atvērta no plkst. 9 līdz 14.

Daugavpils 2. pasta nodaļa visas trīs svētku dienas strādās no plkst. 8 līdz 19.30, Daugavpils 20. pasta nodaļa strādās no plkst. 9 līdz 20, savukārt Liepājas 3. un 7. pasta nodaļa strādās no plkst. 10 līdz 20.

Svētdien, 5. maijā, strādās tās "Latvijas pasta" nodaļas, kas ierasti atvērtas katras nedēļas nogales brīvdienās un to darbalaiks šajā dienā nemainīsies, izņemot Mārupes pasta nodaļu, kas strādās no plkst. 10 līdz 18.

"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 4000 darbinieku.