Svētku brīvdienās strādās atsevišķas pasta nodaļas tirdzniecības centros

Šajos svētkos - no šodienas līdz 26.decembrim strādās atsevišķas pasta nodaļas lielākajos tirdzniecības centros, informēja VAS "Latvijas pasts" pārstāve Vineta Danielsone.

Pasta namiņš Doma laukumā būs atvērts līdz 31. decembrim un strādās no svētdienas līdz ceturtdienai no plkst.10 līdz 20, bet piektdienās un sestdienās - no plkst. 10 līdz 22, bet gada pēdējā dienā - no plkst. 10 līdz 13. Minētajos brīvdienu datumos "Western Union" naudas pārvedumu pakalpojumi tiks nodrošināti lielākajā daļā strādājošo pasta nodaļu.

Rīgā svētku brīvdienās strādās "Pasta namiņš" Doma laukumā, Rīgas 17. pasta nodaļa, 20. pasta nodaļa, 22. pasta nodaļa, 25. pasta nodaļa, 50. pasta nodaļa un 3. pasta nodaļa. Tāpat šajās brīvdienās strādās Mārupes pasta nodaļa, Daugavpils 2.pasta nodaļa un 20.pasta nodaļa, Liepājas 2. pasta nodaļa un 7. pasta nodaļa, Jelgavas 5. pasta nodaļa un Jēkabpils 6. pasta nodaļa.

Visas "Latvijas pasta" nodaļas būs slēgtas 2019. gada 1. janvārī, bet 2. janvārī pasta nodaļas strādās atbilstoši katras nodaļas trešdienas darba laika grafikam.

"Latvijas pasts" nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 4000 darbinieku.