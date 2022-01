'Swisscom DevOps' centrs no gada vidus nomās telpas biroju kompleksā 'Verde'

Šveices telekomunikāciju un programmatūras izstrādes uzņēmums "Swisscom" noslēdzis nomas līgumu ar Rīgas biroju kompleksu "Verde". Līgums paredz, ka no 2022. gada vasaras "Swisscom" nomās vienu stāvu teju 1500 m2 platībā , bet no 2024. gada vasaras nomās kopumā trīs stāvus turpat 4000 m2 platībā ar 200 m2 privātu terasi, informē "Verde".

"Swisscom" "DevOps" centrs Rīgā tika izveidots 2020. gada 8. oktobrī, un pirmie inženieri darbu sāka 2021. gada janvārī. Sākotnēji uzņēmums atradās pagaidu "Workland Telegraph" kopstrādes telpās Vecrīgā, bet vēlāk pārcelās uz "Z Towers" ēku Pārdaugavā.

Līdz ar jaunnoslēgto līgumu no šī brīža 440 m2 biroja "Swisscom" birojs Rīgā divu gadu laikā izaugs desmit reizes.

"Swisscom" ir lielākais telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs un viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Šveicē, kas 2020. gada nogalē paziņoja par plāniem līdz 2025. gadam Rīgā veidot savu otro "DevOps" centru, kas atrodas ārpus Šveices, investējot līdz 20 miljoniem eiro. Uzņēmums noteicis ambiciozu mērķi Rīgā izveidot vienu no vadošajiem tehnoloģiju attīstības centriem Eiropā. Pirmais "Swisscom" tehnoloģiju centrs ārpus Šveices 2019. gadā tika atklāts Roterdamā, Nīderlandē.

"Saskaņā ar mūsu 2025. gada izaugsmes stratēģiju, ik gadu plānojam savas komandas skaitlisko sastāvu. Šogad no 40 darbiniekiem līdz 120 darbiniekiem, 2023. gadā līdz 200, bet 2024. gada nogalē – līdz 280 darbiniekiem. Šeit varēsim pakāpeniski augt līdz ar paša biroju kompleksa attīstību. Tāpat ilgtspēja ir viena no "Swisscom" stratēģiskajām prioritātēm ar vēl vienu izaicinošu mērķi līdz 2025. gadam sasniegt oglekļa dioksīda emisijas nulles līmeni ("Net Zero"). Šajā ziņā mūsu vērtības saskan ar "Verde" vērtībām un mēs redzam, ka kopīgi varēsim īstenot šo mērķi. Turklāt "Verde" atrašanās vieta un nodrošinātā infrastruktūra atbilst mūsu kā uzņēmuma un mūsu darbinieku vajadzībām," teic ''Swisscom DevOps Center Latvia'' produkta vadītāja Elīna Branta.

"Lai arī Covid-19 pandēmija būtiski ietekmējusi mūsu paradumus un darba dzīves organizāciju, pasaulē vadošie IT, finanšu un citi uzņēmumi saredz savu nākotnes attīstību lielā mērā saistībā ar pievilcīgas, elastīgas un uz sadarbi vērstas darba vides radīšanu saviem darbiniekiem," komentē biroju kompleksa "Verde" komercdirektore Iveta Lāce.

"Biroju tirgus kopš 2021. gada vasaras ir uzņēmis apgriezienus gan Rīgā, gan pārējās Baltijas galvaspilsētās. Daudzi uzņēmumi jau ir izstrādājuši stratēģiju savam nākotnes darba modelim, kas paredz izmaiņas telpu funkcionalitātes ziņā, lai pielāgotos hibrīda darbam – birojā un attālināti. Nomnieki paliek arvien prasīgāki attiecībā uz biroja telpu kvalitāti, ilgtspēju un iekšējo klimatu. Tirgus jaunpienācēji – finanšu, IT, profesionālo pakalpojumu uzņēmumi un jaunuzņēmumi, kā arī globālo biznesa pakalpojumu kompānijas ar lielu interesi izskata Rīgu kā savu mājvietu," piebilst "Colliers Baltics" partneris un aģentūras vadītājs Ēriks Bergmans.

Kā iepriekš ziņots, abu "Verde" ēku iznomājamā platība būs 30 000 m2, bet kopējā platība, ieskaitot pazemes autostāvvietu, kas jau ir uzbūvēta – 45 000 m2. Katrā ēkā būs 11 stāvi, 600 m2 terase. Pirmā jeb A ēka tiks atvērta šogad jūnijā, savukārt B ēkas atvēršana paredzēta 2023. gada maijā.