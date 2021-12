Tabakas fabrikas kvartāla attīstības atkārtotajā iepirkumā pieteikušies 12 būvuzņēmēji

Piedāvājumus Tabakas fabrikas kvartāla 1. posma attīstībai Rīgā, Miera ielā 58a, iesnieguši 12 būvuzņēmēji. Piedāvātās līgumu cenas ir, sākot no 3,7 miljoniem eiro līdz 5,4 miljoniem eiro (bez PVN), informē VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).

Piedāvājumus Tabakas fabrikas kvartāla 1. posma attīstībai iesnieguši būvuzņēmēji: pilnsabiedrība "AKN", SIA "Buils-Invest Latvia", SIA "Eltex", SIA "Labā māja Latvija", SIA "Marels Būve", SIA "Newcom Construction", pilnsabiedrība "P un S BŪVNIECĪBA", personu apvienība "Multicentrs BL", AB "Panevėžio statybos trestas", SIA "Pillar Contractor", pilnsabiedrība "Bi_Zeng" un SIA "Revohaus". Atkārtotajā iepirkumā ir pieteikušies pieci būvuzņēmēji, kuri iepriekš nebija pieteikušies Tabakas fabrikas kvartāla pirmā posma attīstībai un septiņi būvuzņēmēji, kuri bija pieteikušies arī pirmajā iepirkumā. Ja nebūs pārsūdzību, iepirkuma rezultāti būs zināmi jaunā gada sākumā.

"Atkārtotais iepirkums ir iespēja būvuzņēmējiem iesniegt piedāvājumus, ņemot vērā izmaiņas tirgus situācijā. Kapitālsabiedrības vēlme ir uzsākt būvniecību iespējami drīz. Šobrīd uzsākam vērtēšanas procesu, lai noteiktu saimnieciski izdevīgāko un nepieciešamajai kvalifikācijai atbilstošāko piedāvājumu," norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Iepriekšējā Tabakas fabrikas kvartāla 1. posma attīstības iepirkumā bija pieteikušies 17 būvuzņēmēji, no kuriem divi – AS "UPB" un SIA "Pillar Contractor" – atteicās no tiesībām slēgt līgumu neparedzēti straujā būvmateriālu cenu kāpuma, būtiskā energoresursu izmaksu kāpuma un inflācijas dēļ. Ievērojot publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktus, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, un izsludināt atkārtotu iepirkumu.

Atbilstoši 2018. gada nogalē metu konkursā izstrādātajai un apstiprinātajai arhitektu biroja "NRJA" vīzijai, būvniecības iecere paredz Miera ielas Tabakas fabrikas kvartāla teritorijas attīstību vairākos posmos. Kvartāla attīstība tiks sākta ar ieejas mezglu – Radošo Industriju inkubatoru un Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālo filmu skolu, kā arī atsevišķa filmēšanas paviljona izbūvi, atjaunojot un labiekārtojot sabiedrisko telpu 1 019 m2 platībā un publiskās ēkas 1 667 m2 platībā. Pirmajā kvartāla attīstības posmā netiks skartas ēkas, kur šobrīd atrodas Jaunais Rīgas teātris.

Kvartāls nākotnē Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem un akadēmiskajam personālam nodrošinās modernu mācību vidi un sadarbību ar radošo industriju nozares uzņēmumiem, kā arī tas kļūs par magnētu ne tikai radošajiem prātiem, bet arī Brasas apkaimes iedzīvotājiem un tūristiem, paredz iecere. Sadarbībā ar Kultūras ministriju un Latvijas Kultūras akadēmiju pagājušā gadā veiktie projektēšanas darbi Tabakas fabrikas kvartāla attīstībai pilnā apjomā nodrošinās augstu gatavības pakāpi arī nākamajiem projekta posmiem, kas vērtējama kā priekšrocība finansējuma saņemšanai jaunajā ES struktūrfondu plānošanas periodā, informē VNĪ.

