'Tallink' apturējis Rīga – Helsinki maršruta darbību

Prāmju operators "Tallink Grupp" no pirmdienas ir apturējis Rīga – Helsinki maršruta darbību, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Lēmums pieņemts, jo Latvijas Slimību un profilakses kontroles centrs paplašinājis to valstu sarakstu, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 16, iekļaujot tajā arī Somiju, un balstoties uz Latvijas valdības lēmumu un noteikumiem.

Nākamo nedēļu laikā uzņēmums izvērtēs iespējamo maršruta darbības atjaunošanu novembrī un decembrī. Latvijas valdības lēmums ir saistīts ar to, ka vīrusa inficēšanās līmenis pēdējo nedēļu laikā ir pieaudzis, un ceļotājiem no Somijas būs jāievēro 10 dienu pašizolācija pēc ierašanās Latvijā.

Maršruts Rīga – Helsinki darbojās kopš jūnija ar reisiem katru otro dienu ar kuģi "Silja Serenade" un diviem kruīza reisiem nedēļā ar kuģi "Baltic Queen" no septembra vidus. Pašā aktīvākajā sezonas periodā uz kuģa bija 1500-2000 pasažieru katrā reisā, bet, sākot no augusta vidus, pasažieru skaits samazinājās, un reģiona valdības sāka izziņot jaunus ceļošanas ieteikumus saistībā ar koronavīrusa pandēmiju, un aicināja iedzīvotājus atturēties no ceļojumiem.

"Pasažieru skaits maršrutā no augusta vidus ir pakāpeniski samazinājies, bet esam varējuši saglabāt maršruta darbību, neciešot zaudējumus. Tomēr pēc šodien publicētā paplašinātā "dzelteno valstu saraksta", ir skaidrs, ka nespēsim turpināt darbību šajā maršrutā, jo pasažieru skaits ievērojami samazināsies un, lai, nodrošinātu, ka mūsu biznesam nav jācieš zaudējumi, mums nav citas izvēles, kā vien apturēt šo ceļotāju iecienīto maršrutu," sacīja "Tallink Grupp" valdes priekšsēdētājs Pāvo Negene.

"Protams, mēs saprotam Latvijas varas iestāžu lēmumus, lai ierobežotu vīrusa izplatību, bet, ņemot vēro katastrofālo situāciju tūrisma sektorā un neesošo gaismu tuneļa galā, mēs ceram, ka tiks radīts izņēmums tiem tūristiem, kas ierodas valstī no rīta un dodas atpakaļ tās pašas dienas vakarā, tādējādi radot mazāku risku Latvijas sabiedrībai, kā tie tūristi, kas paliek valstī ilgāk. Diferencētāka pieeja ar izņēmumiem būtu bijusi būtiska, lai palīdzētu reģiona tūrisma industrijai un būtu mums ļāvusi saglabāt maršrutu starp Latviju un Somiju," viņš turpināja.

Viņš apliecina, ka uzņēmums ir gatavs pārskatīt mūsu lēmumus, ja situācija saistībā ar vīrusu un ierobežojumiem mainās. Ja notikumu attīstība būs pozitīva, mēs būsim priecīgi atkal atvērt maršrutu vai rīkot īpašos kruīzus gada nogalē, kas Somijas ceļotājiem ļautu baudīt skaistās Ziemassvētku gaismiņas Rīgā."

Visiem ceļotājiem, kas rezervējuši ceļojumus ar "Baltic Queen", "Tallink" klientu apkalpošanas speciālisti sazināšoties tuvākajā laikā, lai vienotos par pārcelšanas vai atmaksas iespējām.