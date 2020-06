'Tallink' vasarā kursēs arī starp Rīgu un Helsinkiem

"Tallink Grupp" no 26. jūnija līdz 15. augustam uz laiku uzsāks regulāru kuģu satiksmi maršrutā Helsinki–Rīga, portālu "Delfi" informēja kompānijā.

Šajā maršrutā kursēs kuģis "Silja Serenade", kurš parasti kursē maršrutā Helsinki-Stokholma. Kuģis no abām galvaspilsētām kursēs katru otro dienu.

Sākot no 26. jūnija, pulksten 16 kuģis aties no Helsinkiem un pulksten 10.30 pienāks Rīgā. Savukārt pulksten 16.30 kuģis aties no Rīgas un pulksten 11 pienāks Helsinkos.

"Tā kā šī vasara un aktīvā sezona ļoti atšķiras no iepriekšējiem gadiem un mums ir bijis pilnībā jāpārdomā un jāpārkārto mūsu pakalpojumi ļoti īsā laika posmā, mēs esam ieklausījušies, ko mūsu ceļotāji mums ir sacījuši par ceļošanas vēlmēm šajā vasarā, un es esmu priecīgs, ka mēs varam piedāvāt šī reģiona iedzīvotājiem lielisku iespēju ceļot netālu no mājām," sacīja "Tallink Group" vadītājs Pāvo Negene.

Biļetes uz reisiem Rīga – Helsinki ir pieejamas no 4. jūnija un tās var iegādāties uzņēmuma mājaslapā.

Uz kuģa "Silja Serenade" ir pievērsta liela uzmanība, lai nodrošinātu ikviena pasažiera drošību. Notiek vēl biežāka virsmu tīrīšana un dezinfekcija, ir noteikts apmeklētāju skaita ierobežojums restorānos un bāros, izklaides iespējas notiek pēc cita regulējuma un ir spēkā daudzi citi ierobežojumi. Rūpēs par visu drošību liela uzmanība ir pievērsta pasažieru ērtībām, izklaides, ēdināšanas un atpūtas iespējām.