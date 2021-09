Tarifu kāpums 'Getliņos' varētu ietekmēt arī maksu par nešķiroto atkritumu izvešanu

Ņemot vērā plānoto straujo tarifu kāpumu atkritumu noglabāšanai poligonā "Getliņi", paredzams, ka tas ietekmēs arī maksu par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu mājsaimniecībām - Pierīgā no 8 līdz 13 eiro par vienu kubikmetru, atzina atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

Viņš uzsvēra, ka "Eco Baltia vide" savos apsaimniekošanas reģionos turpinās aktīvi strādāt pie šķirošanas iespēju paplašināšanas, lai mazinātu izdevumu slogu iedzīvotājiem. Savukārt nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksa tikšot palielinātas tikai un vienīgi par poligonā noteikto un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprināto atkritumu noglabāšanas komponentes daļu.

"Atkarībā no SPRK apstiprinātā tarifa, nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksa SIA "Eco Baltia vide" apsaimniekotajos Pierīgas reģionos no nākamā gada varētu palielināties no 8 līdz 13 eiro par vienu kubikmetru. Tas nozīmē - ja mājsaimniecībā tiek izmantots 0,24 kubikmetru konteiners, kas tiek izvests divas reizes mēnesī, maksa par izvešanu mēnesī palielināsies par aptuveni 4,12 līdz 6,18 eiro," skaidroja Aizbalts.

Viņš uzsvēra, ka tāpat kā līdz šim iepakojuma un stikla taras apsaimniekošana tiks nodrošināta bez maksas. "Tāpēc aicinām iedzīvotājus negaidīt nākamo gadu un jau tagad izmantot visas iespējas šķirot mājsaimniecībā radītos atkritumus, tādējādi samazinot nešķiroto atkritumu apjomu," sacīja Aizbalts.

Pēc viņa teiktā, "Eco Baltia vide" šķirošanu nodrošina gan publiski pieejamās vietās, gan arī vairākos reģionos aicina pieteikties šķirošanas konteineru novietošanai pie sava nama. Privātmāju iedzīvotāji to var izdarīt, sazinoties ar "Eco Baltia vide" klientu centru, savukārt daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, vēršoties pie sava namu apsaimniekotāja.

Jau vēstīts, ka atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotājs SIA "Getliņi eko" no nākamā gada par apmēram 90% iecerējis palielināt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

Jaunie tarifi attieksies uz Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā "Getliņi" no Rīgas, kā arī Ādažu, Mārupes, Ķekavas, Ropažu, Ogres, Siguldas, izņemot Krimuldas un Lēdurgas pagastus, Olaines, Salaspils, Saulkrastu novadiem un daļas Bauskas novada administratīvo teritoriju - Bauskas pilsētas un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un Vecsaules pagastiem.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Eco Baltia vide" reģistrēta 1996.gadā, un tās pamatkapitāls ir 203 470 eiro. Kompānija pieder AS "Eco Baltia", bet uzņēmuma patiesā labuma guvēja ir Lietuvas pilsone Deimante Korsakaite. 2020.gadā "Eco Baltia vide" apgrozījums bija 24,092 miljoni eiro, kas ir par 28,5% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga 12,3 reizes, sasniedzot 3,303 miljonus eiro.