Taupīšanas nolūkos viesnīcu operators apsver uz laiku slēgt mazākus SPA centrus un viesnīcu

Viesnīcu operators SIA "Mogotel" energoresursu taupīšanas nolūkos apsver līdz pavasarim slēgt mazākus SPA centrus un viesnīcu, atklāja "Mogotel" izpilddirektore Jeļena Stirna.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Laika posmā no šā gada 1.janvāra līdz 31.augustam faktiskais gāzes patēriņš uz vienu viesnīcas istabu ir 11,1 kilovatstunda, bet rēķini, salīdzinot ar šādu pašu periodu gadu iepriekš, pieauguši par 686%.

Taujāta par enerģijas taupīšanu, "Mogotel" izpilddirektore sacīja, ka ieviestas vairākas elektroenerģijas taupīšanas metodes, tostarp darba laika pielāgošana un saīsināšana restorānos un SPA. "Ziemā apsveram domu dažus mazākus SPA centrus pat aizvērt ciet, ja to uzturēšana rādīs zaudējumus," atzīmēja Stirna.

Tāpat viņa uzsvēra, ka patlaban viesnīcnieki ir spiesti celt cenas, tomēr to palielināšana nespēj kompensēt izmaksu pieaugumu, tādējādi viesnīcām samazinās peļņas rādītāji, savukārt mazākām viesnīcām ir jādomā pat par aizvēršanos neaktīvajā sezonā.

Stirna pauda, ka arī "Mogotel" patlaban apsver aizvērt vienu no 11 Latvijas viesnīcām komunālo izmaksu dēļ. Taujāta par to, kura no viesnīcām tā varētu būt, Stirna plašāku komentāru nesniedza, atzīmējot vien, ka viesnīcas aizvēršana būtu uz sezonu līdz pavasarim, nevis ilgstoši.

Jau ziņots, ka "Mogotel" pagājušajā gadā strādāja ar 9,593 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 7,3% mazāk nekā 2020.gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga 5,2 reizes un bija 213 700 eiro.

Kompānija "Mogotel" reģistrēta 2011.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2845 eiro. Kompānija pieder "Mogotel Group", savukārt tas patiesais labuma guvējs ir Latvijas pilsonis Vadims Muhins.

"Mogotel Hotel Group" viesnīcu tīklā ir 16 viesnīcas. Uzņēmums pārvalda viesnīcas Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Polijā, Bulgārijā un Ukrainā, pārstāvot zīmolus "Wellton Hotels", "Rixwell Hotels", "RIJA Hotels", "Wyndham" un "Wyndham Garden".