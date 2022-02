Teju 16 tūkstoši uzņēmumu šogad svin savu 30 gadu darbības jubileju

"Lursoft" apkopotie dati rāda, ka līdz šim nevienu gadu nav pārspēts 1992. gada rekords jaunreģistrēto uzņēmumu skaita ziņā. 1992. gadā reģistrēti 37 630 jauni uzņēmumi, no tiem nepilni 16 tūkstoši aizvien atrodami reģistros. To vidū arī vairākas kapitālsabiedrības, kuras gadu no gada atrodamas Latvijas lielāko uzņēmumu sarakstu galvgalī.

Vairākums – zemnieku saimniecības

Vairākums jeb 75% no visiem 1992.gadā reģistrētajiem uzņēmumiem, kuri aizvien atrodami reģistros, ir zemnieku saimniecības. 1992. gadā reģistrētas kopumā 18 832 zemnieku saimniecības, no tām zemnieku saimniecības statusu līdz šim saglabājušas un reģistros atrodamas 11 666.

Lai arī vairumā gadījumu nav informācijas par 1992. gadā reģistrēto zemnieku saimniecību finanšu datiem, kā arī to, vai tās vēl veic reālu saimniecisko darbību, netrūkst tādu, kuru apgrozījums mērāms vairākos miljonos eiro. "Lursoft" apkopotie dati liecina, ka zemnieku saimniecības, kas šogad svin savu 30 gadu pastāvēšanas jubileju, 2020. gadā kopā apgrozīja 230,17 miljonus eiro. Tiesa, tas veido vien 4,25% no kopējā apgrozījuma, kuru aizpērn sasnieguši uzņēmumi, kuriem šogad aprit 30 gadi.

Vairāk nekā 1 miljona eiro apgrozījumu 2020. gadā sasniegušas 47 zemnieku saimniecības, kas reģistrētas tālajā 1992. gadā. To vidū lielākā ir Āra Burkāna zemnieku saimniecība "Sējas" Bauskas novadā. "Lursoft" pētījuma dati atklāj, ka aizpērn saimniecība apgrozīja 6,54 miljonus eiro, pēc nodokļu nomaksas gūstot 2,31 miljonu eiro peļņu. Saimniecības sniegtā informācija rāda, ka 2020.gadā tā ar darba vietām nodrošināja 40 strādājošos. Āra Burkāna zemnieku saimniecība "Sējas", pēc iesniegtajā vadības ziņojumā norādītās informācijas, 2020.gadā apstrādāja 4261,4 ha gan tās īpašumā, gan nomā esošās lauksaimniecības zemes.

Arī otra lielākā zemnieku saimniecība, kas reģistrēta 1992.gadā, pārstāv Zemgali. Tā ir kādreizējam motosportistam Jānim Vinteram piederošā Vintera Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "Līgo", kas 2020.gadā kāpināja apgrozījumu līdz nepilniem 5 miljoniem eiro, bet peļņu līdz 1,4 miljoniem eiro.

Līderis – "Rimi Latvia"

Ņemot vērā lielo zemnieku saimniecību īpatsvaru 1992.gadā reģistrēto uzņēmumu vidū, likumsakarīgi, ka teju 75% no visiem uzņēmumiem, kas šogad svin savu 30 gadu darbības jubileju, pamatdarbība ir saistīta ar augkopību un lopkopību. Otra populārākā uzņēmējdarbības nozare šo uzņēmumu vidū ir mazumtirdzniecība. To pārstāv arī apgrozījuma, peļņas un darbinieku skaita līderis starp 1992.gadā reģistrētajiem uzņēmumiem – SIA "Rimi Latvia". Savu 30. jubileju uzņēmums svinēja jau š.g. 13.janvārī.

Aizpagājušajā gadā SIA "Rimi Latvia" pēc apgrozījuma bija otrs lielākais uzņēmums Latvijā. Lielāku apgrozījumu spēja uzrādīt vien SIA "Uralkali Trading".

Uzņēmumi, kuri šogad svin savu 30 darbības jubilejas gadu, 2020. gadā:

– Apgrozīja 5,41 miljardu eiro;

– Nopelnīja 289,44 miljonus eiro;

– Ar darba vietām nodrošināja 47,6 tūkstošus darbinieku;

– Nodokļos samaksāja 696,42 miljonus eiro.

SIA "Rimi Latvia" ik gadu strādājis ar apgrozījuma kāpumu, tam 2020.gadā sasniedzot jau 946,5 miljonus eiro. Aizpērno gadu tirgotājs noslēdza ar 30,4 miljonu eiro peļņu. Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, SIA "Rimi Latvia" šobrīd ir reģistrētas 145 struktūrvienības. Vissenāk reģistrētās ir veikali Augusta Deglava ielā, Zolitūdes ielā, kā arī Ventspilī.

Tāpat kā SIA "Rimi Latvia", kam dalībnieks ir zviedru "Rimi Baltic" AB, ārvalstu kapitāls reģistrēts kopumā 8,6% no visām 1992. gadā dibinātajām SIA, kuras šogad atzīmē jau 30.savu darbības gadu. Visbiežāk ārvalstu dalībnieki šajās sabiedrībās ar ierobežotu atbildību ir no Krievijas, Zviedrijas, Lietuvas un Igaunijas.

Ārvalstu kapitāls ir arī līderu saraksta otrajā un trešajā vietā esošajiem uzņēmumiem – SIA "Severstal Distribution" un SIA "Circle K Latvia".

Lielākā vietējā kapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas šogad svin savu 30.dzimšanas dienu, ir sadzīves tehnikas, elektropreču vairumtirgotājs un šo preču grupu, kā arī virtuves mēbeļu mazumtirgotājs SIA "Proks". 2020. gadā SIA "Proks", kura patiesais labuma guvējs ir Anatolijs Prohorovs, apgrozīja 118,48 miljonus eiro, pēc nodokļu nomaksas gūstot 1,67 miljonu eiro peļņu. Iesniegtajā vadības ziņojumā uzņēmums norādījis, ka tas turpinājis attīstīt starptautiskās tirdzniecības virzienu. Pētījuma sagatavošanas brīdī SIA "PROKS" ir reģistrētas četras struktūrvienības, to vidū ir gan veikals Gunāra Astras ielā, Rīgā, gan arī interneta veikals Tehnoland.lv.

Lai gan teju visiem TOP 10 lielākajiem 1992.gadā reģistrētajiem uzņēmumiem juridiskā adrese reģistrēta Rīgā, jubilāru vidū plaši pārstāvēti uzņēmumi no visiem Latvijas novadiem un valstspilsētām. To, nenoliedzami, veicinājis lielais zemnieku saimniecību īpatsvars.

"Lursoft" izpētījis, ka Rīgā reģistrēti tikai nepilni 10% no visiem uzņēmumiem, kas šogad svin savu 30. dzimšanas dienu. Tikai nedaudz mazāk (8%) reģistrēti Dienvidkurzemes novadā, bet vēl 7,18% – Tukuma novadā.

TOP 10 populārākās nozares 1992. gadā reģistrēto uzņēmumu vidū:

Augkopība un lopkopība; Mazumtirdzniecība; Operācijas ar nekustamo īpašumu; Vairumtirdzniecība; Mežsaimniecība un mežizstrāde; Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; Sauszemes un cauruļvadu transports; Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana; Automobiļu un motociklu tirdzniecība un remonts; Specializētie būvdarbi.



Valsts atbalsts krīzes pārvarēšanai

Trīsdesmit darbības gadu laikā uzņēmumiem bijis jāpārvar ne mazums krīžu, no kurām tie, jācer, izgājuši ar lielāku pieredzes bagāžu un stiprāki. Vēl viens negaidīts satricinājums vairākumam uzņēmumu, nenoliedzami, ir Covid-19 pandēmija, kas nesusi ievērojamas pārmaiņas līdzšinējos uzņēmumu darbības procesos. Daļa uzņēmumu pārtraukuši savu darbību, citi bijuši spiesti pārstrukturizēt līdzšinējos procesus vai vēl kāds, lai izdzīvotu, mainījis līdzšinējo darbības virzienu.

"Lursoft" dati rāda, ka no visiem uzņēmumiem, kas šogad svin savu 30 gadu darbības jubileju, 512 uzņēmumi izmantojuši valsts sniegtās atbalsta iespējas. Piektā daļa no atbalsta saņēmējiem strādā mazumtirdzniecības nozarē, tāpat arī valsts atbalstu saņēmuši ēdināšanas sektorā, vairumtirdzniecībā un citās nozarēs strādājoši uzņēmumi. To vidū ir arī vairāki desmiti lauksaimniecības uzņēmumi.

Jānorāda, ka valsts atbalstu saņēmušo uzņēmumu kopējais apgrozījums 2020.gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, samazinājās par ceturto daļu. Pretstatā 84,83 miljonu eiro lielajai peļņai 2019.gadā, aizpērn tie strādājuši ar 6,84 miljonu eiro zaudējumiem.

Kopējo rādītāju ievērojami ietekmējuši pasažieru aviopārvadājumu uzņēmuma SIA "Smartlynx Airlines" zaudējumi, kas 2020.gadā sasnieguši 42,07 miljonus eiro.