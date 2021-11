'Tele2' saviem darbiniekiem iekārtos mājas birojus

Mobilo sakaru operators "Tele2" visiem saviem birojam darbiniekiem nodrošinās iespēju iekārtot ērtu mājas biroju. Proti, sadarbībā ar "Ikea" uzņēmuma darbinieki varēs iekārtot darba vidi, izvēloties darba galdu, biroja krēslu un apgaismojumu, informē uzņēmuma pārstāvji.

Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā, ka valdības noteiktie ierobežojumi turpinās un arī pēc pandēmijas beigām "Tele2" darbinieki varēs līdz pat 100 dienām gadā strādāt attālinātā režīmā.

"Mēs jau iepriekš devām iespēju darbiniekiem iekārtot savu mājas biroju, piedāvājot no biroja paņemt datora monitorus un par simbolisku samaksu iegādāties dažādas biroja mēbeles," stāsta "Tele2" personāla vadītāja Aija Bite-Ozere. "Ņemot vērā dažādus apstākļus, t.sk. to, ka esam nolēmuši arī pēc pandēmijas strādāt elastīgā režīmā, sapratām, ka mums ir jāturpina palīdzēt darbiniekiem iekārtot savus mājokļus tā, lai tie būtu arī piemēroti strādāšanai no mājām ilgtermiņā. Piemēram, pēdējā gada laikā darbu "Tele2" ir uzsākuši aptuveni 100 darbinieki, kuri faktiski birojā nav strādājuši nevienu dienu, kas vēlreiz apliecina, cik svarīgi šobrīd ir radīt piemērota darba apstākļus, strādājot no mājām."

Kā atzīmē uzņēmumā, darbinieku labbūtība pašreizējos apstākļos ir sarežģīts jautājums ikvienam uzņēmumam, jo tos labumus, ko darbinieks varēja iegūt, strādājot birojā, ne vienmēr var nodrošināt mājās.

"Uzņēmumi bieži domā, kā nodrošināt vislabākos apstākļus klientiem – lai piedāvātais produkts vai pakalpojums būtu visaugstākajā kvalitātē, lai klientu apkalpošana būtu nevainojama. Līdzīgi būtu jādomā arī par darbiniekiem – kā par iekšējiem klientiem, kuriem nodrošinām vislabākos pakalpojumus un apkalpošanu. Piemēram, mileniāļu paaudze sociālajos tīklos jūtas kā zivis ūdenī un ir pieradusi pie digitālajām tehnoloģijām un to sniegtajām iespējām. Viņi, protams, sagaida, ka arī darba devējs viņiem nodrošinās līdzīgu lietotāja pieredzi attiecībā uz digitālo darba vidi," atzīst Bite-Ozere.

"Tele2" biroja darbinieki attālināti strādā kopš 2020. gada marta vidus. Pielāgošanās jaunajiem apstākļiem notika 24 stundu laikā, jo uzņēmuma darbiniekiem bija viss nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums, lai darba pienākumus varētu veikt arī no mājām. Kopumā "Tele2" strādā aptuveni 370 darbinieku, puse no tiem birojā.

"IKEA" pētījums "Dzīve mājās 2021" atklāj, ka tikai trešdaļa Latvijas iedzīvotāju vērtējumā viņu mājas atbilst mācību un darba vajadzībām.

"Pandēmija un mājsēde ir būtiski mainījušas veidu, kā mēs dzīvojam, strādājam, socializējamies, nodarbojamies ar vaļaspriekiem gan mājās, gan citviet. Mūsu dzīvojamās telpas ir kļuvušas daudzfunkcionālas – tās kalpo kā birojs, trenažieru zāle, restorāns, skola u.tml. Pateicoties plašai ekspertīze par dzīvi mājās un zināšanām par izmaiņām, kas notiek mūsu dzīvojamās telpās, "IKEA" piedāvā klientiem mājas biroja risinājumus, kurus var pielāgot pat mazākajās telpās," saka Edgars Podžuns, "IKEA Latvia" B2B vadītājs. Pēc viņa teiktā, darbs un mācības mājās arī turpmākajos mēnešos būs aktuālas, līdz ar to ērta un ergonomiska darba telpa būs atslēga personīgās labklājības nodrošināšanai.