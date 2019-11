Telekanālam LNT pienākušas beigas; ziņu dienestu pievienos TV3

Pēc vairāk nekā 20 gadiem ēterā savu darbību esošajā formātā izbeigs televīzijas kanāls LNT. To ekskluzīvā intervijā portālam "Delfi" apstiprinājis mediju grupas "All Media Baltics" vadītājs Kristians Antings. Vienlaikus būtiski stiprināts un attīstīts tikšot kanāls TV3.

Intervijā Antigs uzsvēra, ka uzņēmums vēlas padarīt spēcīgāku galveno televīzijas kanālu "TV3".

"Mēs stiprināsim "TV3", uz to pārnesot daļu esošo "LNT" ziņu raidījumu. Līdz ar to rīta ziņu programmu, kuru tagad var redzēt "LNT", no nākamā gada janvāra varēs vērot "TV3". Iemesls ziņu raidījumu pārnesei ir vienkāršs – "TV3" ir mūsu lielākais kanāls ar visplašāko auditoriju, un ziņas ir ļoti svarīgs elements mūsu uzņēmuma nākotnes plānos," skaidroja Antigs.

"Mēs abas redakcijas, kas ilgus gadus strādājušas neatkarīgi viena no otras, apvienosim vienā centralizētā redakcijā, kas spēj radīt ziņas dažādām platformām – gan lineārajai televīzijai, gan digitālajai pasaulei. Tas prasa jaunas prasmes, jaunus talantus un arī jaunus cilvēkus. Līdz ar to gaidāms neliels "TV3" un "LNT" ziņu veidotāju skaita samazinājums," viņš sacīja.

Reorganizācijas rezultātā plānots pārvietot visas galvenās programmas no "LNT" uz "TV3". Pilnu interviju ar Antigu, kurā viņš stāsta gan par "LNT" nākotni, gan "All Media Baltics" grandiozajiem plāniem Latvijas mediju tirgu, piektdien var lasīt portālā "Delfi".

"Delfi" jau ziņoja, ka 2017. gada 18. oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Darījuma summa bija 115 miljoni eiro.

"Providence Equity Partners" Baltijas valstīs pārvalda arī mobilo telekomunikāciju uzņēmumu grupu "Bite Group", kā arī kontrolē 28,5% Latvijas interneta un kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja "Baltcom" kapitāldaļu. Uzņēmumu mediju bizness Latvijā strādāja ar nosaukumu "AM Baltics" un nodrošināja televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, Kanāls 2, radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.

"All Media Latvia" 2018. gadā apgrozīja 18,617 miljonus eiro, gadu noslēdzot ar 2,870 miljonu eiro peļņu.