Tendences maiņa: 2020. gadā pieaudzis ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumos

Latvijā pagājušais gads iezīmējies ar pozitīvu tendenci ārvalstu ieguldījumos uzņēmumu pamatkapitālos – gan 2018., gan 2019. gadā piedzīvots uzkrāto ieguldījumu kritums, bet pērn ārvalstnieku ieguldītā summa Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos atkal palielinājusies, liecina "Lursoft" pētījums. Ārvalstu ieguldījumu kopējā summa Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos 2020. gada beigās sasniedza 7,60 miljardus eiro, kas gada laikā ir pieaugums par 156,68 miljoniem eiro. Vairāk nekā puse, t.i., 5,80 miljardi eiro, no visas uzkrātās summas ieguldīta Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos.

Pasaulē pēdējos gados kopumā ir vērojama investīciju pārrobežu plūsmu vājināšanās, ko izraisa pieaugušie ģeopolitiskie riski un ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas tagad arī Covid-19 krīzes kontekstā arvien vairāk pieaug, secinājusi Latvijas Banka. Pēc iestādes aprēķiniem, salīdzinot Latviju ar pārējām Baltijas kaimiņvalstīm, ārvalstu tiešo investīciju augstākie rādītāji jau vairākus gadus vērojami Igaunijā, savukārt Latvijā un Lietuvā tie ir salīdzinoši zemāki. Igaunijā ārvalstu tiešās investīcijas uz vienu iedzīvotāju ir aptuveni trīs reizes lielākas nekā abās pārējās Baltijas kaimiņvalstīs.

Avots: "Lursoft"

Uz 2020. gada beigām kopumā Latvijā bija 19 747 uzņēmumi, kuriem reģistrēts ārvalstu ieguldījums pamatkapitālā, savukārt ārvalstu ieguldītāju skaits bijis gandrīz 20,7 tūkstoši. Jānorāda, ka pēdējo gadu laikā gan ievērojami sarucis to uzņēmumu skaits, kuros reģistrēti ārvalstu ieguldījumi, jo 2016. gadā tādi bija pat 29 374 uzņēmumi, tātad, pat par 32,77% vairāk nekā pērnā gada izskaņā.

Avots: "Lursoft"

Vienlaikus, analizējot uzkrāto ieguldījumu summu un attiecinot pret 2016. gadu, tā pat ir pieaugusi. Jānorāda, ka uzņēmumu skaita kritums skaidrojams ar Uzņēmumu reģistra veikto vienkāršoto uzņēmumu likvidāciju, izslēdzot no reģistriem tās firmas, kuras nav norādījušas savus patiesos labuma guvējus, tādējādi sakārtojot uzņēmējdarbības vidi, padarot to caurskatāmāku un, līdz ar to, arī kvalitatīvākus un izsekojamākus ārvalstu ieguldījumus.

Analizējot ārvalstu ieguldījumu apjomu 2020. gadā pa mēnešiem, redzams, ka piecos no tiem izņemto ieguldījumu apjoms bijis lielāks nekā ieguldīto. Tā, piemēram, jūlijā uzkrātā ieguldījuma summa pat samazinājusies par 87,25 miljoniem eiro. Ieguldījumu pieauguma ziņā rekordists ir 2020. gada decembris, kura beigās ārvalstu ieguldījumu kopsumma Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos palielinājusies par 100,32 miljoniem eiro.

Avots: "Lursoft"