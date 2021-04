'Tet' darbinieki varēs trīs mēnešus gadā strādāt no ārvalstīm

Uzņēmums "Tet" saviem darbiniekiem nolēmis piedāvāt iespēju līdz trīs mēnešiem gadā strādāt no jebkuras vietas pasaulē, portālam "Delfi" pastāstīja "Tet" valdes locekle un Cilvēku un vides dienesta direktore Ingrīda Rone.

Sistēmu, tehniskā aprīkojuma, darba rīku un darbinieku apmācību ziņā "Tet" jau pandēmijas sākumā bija gatavs attālinātajam darbam un būtībā dienas laikā 95% no "Tet" grupas darbiniekiem, kuri parasti strādāja birojos, sāka strādāt no mājām. Jau 2019. gadā uzņēmumā mērķtiecīgi tika ieviesta elastīgas darba vides pieeja.

"Tobrīd tā bija "iespēja", taču līdz ar Covid-19 atnestajiem ierobežojumiem kļuva par "normu", jo ierobežojumi strādāja kā katalizators straujākai pārmaiņu iedzīvināšanai plašā mērogā. Un skaidrs ir viens – šīs pārmaiņas ir ienākušas mūsu ikdienā uz palikšanu," skaidro Rone.

"Šī gada laikā esam pārliecinājušies, ka elastīga darba organizācija strādā labi un var būt pat produktīvāka, jo darbiniekiem ir izvēles iespējas, sava darba organizācijai starp biroju un mājām, kā arī balansam ar privāto dzīvi. Epidemioloģiskās situācijas dēļ "Tet" darbinieki, kam darba pienākumi to atļauj, joprojām strādā no mājām. Nodrošinām iespēju paņemt no biroja monitoru un krēslu, lai labiekārtotu darba vietu mājās. Birojs ir pieejams neatliekamiem gadījumiem vai situācijās, ja mājās nav piemēroti apstākļi darbam," stāsta uzņēmuma pārstāve.

Tāpat viņa piebilst, ka šobrīd ir skaidrs, ka iepriekšējā formātā birojā vairs uzņēmums neatgriezīsies – darbinieki vēlas saglabāt elastīgo darba pieeju, tādēļ, iesaistot kolēģus, izstrādāts jauns darba organizācijas modelis, ko kompānija turpinās pielāgot nākotnes vajadzībām.

Februārī "Tet" darbinieku aptaujā, kur piedalījās gandrīz 2/3 kolēģu, 44% norādīja, ka arī pēc pandēmijas 4-5 dienas nedēļā vēlētos turpināt strādāt attālināti, savukārt vēl 29% labprāt attālināti strādātu 2-3dienas nedēļā. Kopumā 83% darbinieku vēlētos izmantot iespēju turpināt strādāt arī attālināti. Elastīgu darba vidi mūsu darbinieki novērtē kā vienu no būtiskākajām priekšrocībām Tet kā darba devējam.

Līdz ar to ir skaidrs, ka mainīsies arī biroja funkcionalitāte, tam pamatā kļūstot par satikšanās, iedvesmas un ideju apmaiņas vietu, protams, saglabājot darba vietas tiem, kuriem mājās nav darbam piemērotu apstākļu, paredz Rone.

Kompānija regulāri veic darbinieku viedokļu un noskaņojuma aptaujas – ieklausās un ņem vērā. Šī gada februārī veiktajā aptaujā 48% darbinieku norādīja, ka vēlētos strādāt no jebkuras vietas Latvijā, savukārt 41% izrādīja vēlmi strādāt no jebkuras vietas Eiropā vai pasaulē. Visizteiktākā vēlme strādāt no jebkuras vietas pasaulē ir tieši jauniešiem – darbiniekiem vecuma grupā no 26 līdz 35 gadiem.

"Mums ir būtiska darbinieku labsajūta un esam atvērti eksperimentiem, tādēļ, pērn gūstot pārliecību par elastīga darba reālajām iespējām, sniegsim šo iespēju līdz trīs mēnešiem gadā strādāt no jebkuras vietas pasaulē. Protams, tas attiecināms uz profesijām, kas šādu formātu pieļauj, darbiniekam iepriekš par to vienojoties ar savu vadītāju, darbu paveicot kvalitatīvi un laikā, kā arī esot sasniedzamam konkrētos, iepriekš atrunātos darba laikos. Zinām, ka pirmie kolēģi jau ir devušies uz Šveici un Norvēģiju, un dzirdam, ka daļa kolēģu sākuši sapņot un plānot, kur vēlētos doties," pieredzē dalās Rone.