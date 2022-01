'Tet' sāk piedāvāt saules paneļus

Atbalstot Eiropas Savienības mērķi kļūt klimatneitrālai līdz 2050. gadam, kā arī atsaucoties uz sabiedrības interesi par atjaunojamajiem energoresursiem, "Tet" attīsta "zaļās enerģijas" risinājumus un sāk piedāvāt saules paneļus, informē uzņēmuma pārstāvji.

Īpašu atbalstu mājokļiem saules paneļu saražotā enerģija var sniegt tādos periodos kā šobrīd, kad ir novērojams elektroenerģijas cenu kāpums, norāda uzņēmuma pārstāvji.

Šobrīd vidējais saules paneļu investīciju atmaksāšanas periods mājsaimniecībām ir ap 9 gadiem, bet, pateicoties valsts subsīdijām, kas pēc prognozēm segs līdz pat 50% no paneļu iegādes cenas, šis periods varētu samazināties uz pusi, lēš kompānijas pārstāvji.

"Pēdējā laika enerģijas tirgus attīstības tendences skaidri parāda, ka ir nepieciešami ilgtspējīgi risinājumi, kas palielina Latvijas enerģētisko neatkarību, vienlaicīgi ļaujot sasniegt kopējos Eiropas Savienības klimatneitralitātes mērķus. Saules paneļi ir tikai pirmais solis "Tet" gudrās enerģijas un "zaļā kursa" risinājumu izveidē, lai mēs visi kopīgi veicinātu atjaunojamo energoresursu lietošanu Latvijā. Mēs dinamiski turpināsim gan "zaļā kursa" ieviešanu uzņēmuma darbībā, kā, piemēram, jau mūsu klientiem pieejamajā bezmaksas elektropreču utilizācijas pakalpojumā, gan arī turpināsim attīstīt citus, tehnoloģiski modernus un ērtus pakalpojumus, kas ļaus dzīvot un strādāt gudrāk, vienlaicīgi nodrošinot ilgtspējīgu vides saglabāšanu," norāda "Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

"Vasaras periodā saules paneļi saražo vairāk nekā 80% no mājokļa kopējā elektroenerģijas apjoma, savukārt rudens un ziemas mēnešos 10-20%, līdz ar to gada garumā ietaupījums var sasniegt pat 50% no elektroenerģijas rēķina mēnesī. Konkrēts saules paneļu uzstādīšanas atmaksāšanas periods ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, ieskaitot mājsaimniecības patēriņu dienas gaišajā laikā, paneļu skaitu, vietu, kur tie tiks uzstādīti u.c. Redzot, kā attīstās situācija ar elektroenerģijas cenām biržā, paneļu uzstādīšana noteikti ir labs veids, kā ilgtermiņā kļūt ne tikai "zaļākiem", bet arī neatkarīgākiem no biržas cenu svārstībām," turpina Tatarčuks.

"Tet" klientiem ir pieejams atbalsts finansējumam ar īpašiem nosacījumiem "Citadele bankā", kā arī "Swedbank".

Tet piedāvātos saules paneļus var uzstādīt gan uz jumta, gan zemes, paneļiem nav nepieciešama īpaša apkope, un tie ir izturīgi pret sniegu un vēju. Paneļu projekta aprēķinos, ko nodrošina "Tet", tiek ņemts vērā klienta elektroenerģijas patēriņa apjoms, izvēlētā pieslēguma veids, saulaino stundu skaits gadā, kā arī potenciālais saražotais elektroenerģijas apjoms Latvijas laikapstākļos. Saules paneļu izmaksās ir iekļauta izvērtēšana, dokumentācija, piegāde un uzstādīšana, kā arī individuāla piedāvājuma sagatavošana ir bez maksas. "Tet" nodrošina 25 gadu efektivitātes garantiju, kā arī 12 gadu garantiju saules paneļiem, 10 gadu – invertoram un 2 gadu – montāžas darbiem.