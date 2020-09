'Tez Tour' pērn kāpinājis peļņas rādītājus līdz 1,27 miljoniem eiro

Tūrisma operators "Tez Tour" pērn strādājis ar 39,76 miljonu eiro apgrozījumu un kāpinājis peļņas rādītājus līdz 1,27 miljoniem eiro, informē uzņēmums.

"Tez Tour Latvija" pērn nodokļos valstij nomaksāja 610 414 eiro. "Tez Tour Latvija" vadītājs un Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācijas (ALTA) valdes loceklis Konstantīns Paļgovs norāda, ka pērn izdevies sasniegt labākos finanšu rezultātus "Tez Tour Latvija" vēsturē un nozarē kopumā. Tomēr, lai cik pozitīvs bija 2019. gads, šis, 2020. gads, gads būs diametrāli pretējs – rezultāti nebūs salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem, tāpat kā iemaksāto nodokļu apmērs, kas tiek ieskaitīts valsts budžetā. Nevienam nav noslēpums, ka šīs izmaiņas galvenokārt skaidrojamas ar Covid-19 pandēmijas radītājiem ierobežojumiem, kā arī ar valsts institūciju pieņemto un realizēto politiku attiecībā uz tūrisma nozari.

"Protams, Latvijas veiksmīgā cīņa pret Covid-19 izplatību ir apsveicama un atbalstāma, taču valdība, cerams, saprot, ka tas, tostarp, ir noticis, pateicoties gandrīz iznīcinātai tūrisma jomai," uzskata Paļgovs. "Mēs atbalstām Ministru kabineta piektdien, 4. septembrī, pieņemto lēmumu par atvērtām robežām ar Lietuvu un Igauniju. Tomēr šī ir tikai neliela daļa no pozitīvām vēstīm, uz kurām Latvijas tūrisma nozare ļoti cer vistuvākajā laikā. Pārāk mazais iekšzemes tūrisma īpatsvars starp Baltijas valstīm un obligāta divu nedēļu ilga pašizolācijas ievērošana, atgriežoties no gandrīz visām Eiropas valstīm, kā arī kumulatīvā Covid-19 gadījumu skaita gradācijas trūkums attiecībā uz valstu reģioniem (salām), kur saslimstības līmenis krasi atšķiras no šo valstu kontinentālajā daļā esošā, – tas viss no 2020. gada marta praktiski ir samazinājis Latvijas tūrisma nozares kapacitāti par 95%. Tūrisma industrija Latvijā tie ir 4% IKP (līdz krīzei)."

Ceļojumu programmas "Tez Tour" nav atcēlis – uzņēmums ir gatavs uzsākt lidojumus, tiklīdz tas būs iespējams. "Jāņem vērā, ka avioreisu organizēšanai ir sava specifika un tā nekur pasaulē neparedz brīnumiespēju: "lidojumus izziņojam šodien – no rītdienas lidojam ar pilnām lidmašīnām". Taču pieprasījums ceļojumu jomā joprojām ir aktuāls, un tas, neapšaubāmi, tiks ņemts vērā, gatavojoties ziemas sezonai 2020./21. Mēs plānojam atvērt jaunus maršrutus, kas iepriekš nav bijuši pieejami, lidojot no Rīgas ar tiešajiem čarterreisiem," atklāj Paļgovs.

"Neskatoties uz, mūsuprāt, nekorektu un kļūdainu valdības komunikāciju ar tūrisma industriju un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) "provinciālajiem lēmumiem", kas pilnībā gremdē tūrisma nozari un neaptver problēmas nopietnību, mēs saviem spēkiem esam gatavi atbalstīt industriju, visus mūsu tūristus un partnerus, kam būs nepieciešams mūsu atbalsts," atzīmē Paļgovs.