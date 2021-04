'TheSoul Publishing' un 'Enlabs Group' izvietojas biroju centrā 'Origo One'

Biroju centrā "Origo One" no šī gada aprīļa savus birojus ver kompānija "Enlabs Group", kā arī digitālā satura studija "TheSoul Publishing", kas līdz ar biroja atvēršanu Rīgā plāno radīt vairāk nekā 100 jaunu darba vietu.

"Enlabs Group" biroja telpas "Origo One" aizņems 1153 m2 platību, bet "TheSoul Publishing" – 1948 m2 ar mērķi līdz šī gada septembrim pievienot vēl 930 m2.

Kompānija "TheSoul Publishing" veido izklaides saturu. Tās komandā šobrīd ir vairāk nekā 1500 darbinieku 70 valstīs. Kompānijas vadītājs Artūrs Mamedovs norāda: "Latvijas priekšrocība ir atrašanās Eiropas tirgū un talantīgi speciālisti ar izcilām valodas, jaunrades un tehniskajām prasmēm. Tā kā mēs veidojam radošu video saturu 19 valodās globālam patēriņam, šādas prasmes ir ļoti pieprasītas."

"Origo" jaunbūves, tostarp "Origo One" biznesa centra projekta realizācijas ietvaros apmeklētāju ērtībām paplašināta pazemes autostāvvieta, nodrošinot vietu līdz 130 automašīnām, tostarp elektromobiļiem, kā arī izvietota velo novietne 72 velosipēdiem (papildus pieejami velo statīvi 50 divriteņiem publiskajā ārtelpā), kā arī bezmaksas pašapkalpošanās velosipēdu remonta stacijas.

T/c "Origo" jaunās ēkas pirmajos trīs stāvos izvietotas tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju telpas, savukārt ēkas augšējos trīs stāvos atrodas "Origo One" biznesa centrs ar A klases birojiem. "Origo One" birojus ierīkojušas arī tādas kompānijas kā "Narvesen & Caffeine", "Hili Properties", "Colliers International" un citas. "Origo One" biznesa centrā kopumā ir izvietotas A klases biroju telpas 11 500 m² platībā.

"Linstow Baltic" (LB) ir dažādu segmentu ilgtermiņa nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, tostarp biroju ēku, tirdzniecības centru, viesnīcu, autostāvvietu un citu. LB šajā nozarē darbojas kopš 1996. gada. Latvijā LB apsaimnieko un attīsta tirdzniecības centru "Origo", kā arī lielāko tirdzniecības centru Igaunijā – "Ülemiste".