Ticiet vai ne, Rīgā šogad 34% privātmāju nopirktas lētāk par 50 tūkst. eiro

Šā gada 1. pusgadā Rīgā un Rīgas apkārtnē privātmāju tirgū aktivitāte samazinājās: darījumu skaits sarucis par piektdaļu (par 21%), salīdzinot ar pagājušā gada otro pusgadu, aplēsusi nekustamā īpašuma kompānija "Arco Real Estate".

Sīkāk aplūkojot notiekošo Rīgā, kompānijas analītiķi atzīmē, ka tirgū tika novērotas izmaiņas: salīdzinot ar 2021. gada 2. pusgadu, darījumu skaits samazinājās par 5%, bet, salīdzinot ar pērnā gada 1. pusgadu, darījumu skaits bija par 14% zemāks. Savukārt privātmāju cenas 2022. gada pirmajā pusē pieauga. Šī gada pirmajā pusē privātmāju cenas Rīgā palielinājās vidēji par 7%.

Jaunu māju tirgū ir maz

Pēdējos gados jaunuzceltu privātmāju darījumu skaits Rīgā joprojām bija salīdzinoši mazs – aptuveni 24% no reģistrēto darījumu kopskaita. Salīdzinot ar 2021. gadu, jaunu māju darījumu skaits Rīgā nedaudz palielinājās. Ēkas Rīgā tika celtas galvenokārt pašu vajadzībām un piedāvājumā tās nonāca reti.

34% no Rīgas privātmāju darījumiem joprojām notika cenu robežās līdz 50 tūkst. eiro – šajā cenu kategorijā lielu īpatsvaru veidoja nelielas privātmājas un dārza mājas Dārziņos. Lielākā daļa darījumu (85%) ar privātmājām Rīgā notika cenu amplitūdā līdz 225 tūkst. eiro. Par lielākām summām darījumu skaits bija būtiski mazāks.

Privātmāju, kuru pārdošanas summa bija virs 250 tūkst. eiro (minimālā pirkuma summa uzturēšanās atļaujas saņemšanai), darījumu skaits 2022. gadā nepalielinājies: pērn bija 49 šādi darījumi, bet šogad 1. pusgadā tika reģistrēti 25. Salīdzinot ar 2021. gadu, privātmāju darījumu skaits par summu virs 300 tūkst. eiro šogad samazinājās.

Pirmā pusgada laikā reģistrēts tikai viens privātmāju darījums virs 700 tūkst. eiro (iepriekšējos gados divi līdz seši darījumi gadā). Privātmāju darījumu augstākā cena Rīgā pirmajā pusgadā konstatēta Mežaparkā (830 tūkst. eiro). Jāpiebilst, ka 2021. gadā darījuma augstākā summa bija 1 473 650 eiro, bet 2020. gadā – viens miljons eiro.

Populārākie rajoni

Populārākie Rīgas privātmāju rajoni pēc notikušo darījumu skaita 2022. gada 1. pusgadā bija Dārziņi (24), Šampēteris – Pleskodāle (21), Ziepniekkalns (16) un Bieriņi (15). Šajos rajonos notika 39% no darījumu kopējā skaita. Citās Rīgas apkaimēs gada laikā bija mazāk par 15 darījumiem.

Lētākais un darījumu ziņā bagātākais Rīgas privātmāju rajons, līdzīgi kā citus gadus, bija Dārziņi.

Šajā apkaimē daudz darījumu notika ar vasaras vai dārza mājām, un darījumu summas bija salīdzinoši zemas. 2022. gada 1. pusgadā darījumu vidējā cena Dārziņos ievērojami palielinājās (+121%). Palielinājās arī to privātmāju darījumu skaits Dārziņos, kuros pārdošanas cena pārsniedza 100 tūkst. eiro. 2021. gadā kopumā bija seši šādi darījumi, bet šāds pats skaits 2022. gadā tika sasniegts jau 1. pusgadā. Lētākās privātmājas 2022. gada vidū Dārziņos maksāja sākot no 40 tūkst. eiro, bet piedāvājumā privātmāju cenas pārsniedza 200 tūkst. eiro, atzīmē "Arco Real Estate".

Darījumu ziņā populārākajos Rīgas privātmāju rajonos kā Šampēterī - Pleskodālē, Ziepniekkalnā un Imantā darījumu vidējās cenas bija no 90 tūkst. līdz 165 tūkst. eiro.

2022. gadā privātmāju darījumu augstākā (vidējā) cena bija Mežaparkā (368 tūkst. eiro). Salīdzinoši augsta privātmāju darījumu vidējā cena bija Teikā, Purvciemā un Zolitūdē. Citos privātmāju rajonos Rīgā darījumu vidējā cena bija zem 200 tūkst. eiro. Vairākos salīdzinoši dārgos privātmāju rajonos kā Berģi, reģistrētās darījumu cenas bija zemas, un darījumu vidējā cena neatspoguļoja patieso cenu līmeni šajās apkaimēs. Darījumu skaita ziņā bagātākajā Rīgas privātmāju rajonā – Dārziņos – darījumu vidējā cena bija viena no zemākajām (61,2 tūkst. eiro).

Pirktas mazākas mājiņas

Analizējot darījumu struktūru pēc privātmāju platības, var secināt, ka vislielāko proporciju joprojām veidoja privātmājas platība līdz 75 m². Liela daļa no tām bija nelielas ēkas Dārziņos, kas izmantojamas tikai vasaras sezonā. Arī 75 līdz 100 m² platības kategorijā privātmāju darījumu skaits bija liels (11% no darījumu kopskaita). Tās galvenokārt bija padomju laikos būvētās mājas Dārziņos, Dārzciemā, kā arī citos Rīgas privātmāju rajonos. Salīdzinoši daudz privātmāju darījumu notika arī platībā no 175 līdz 200 m². Šajā platību kategorijā visvairāk darījumu notika Ziepniekkalnā un Zolitūdē.

Pieprasītākās privātmājas platībā līdz 225 m² kopā veidoja 78% no darījumu kopskaita. Dzīvojamās mājas platībā virs 225 m2 veidoja ievērojami mazāku proporciju, proti, 22%. Darījumu apjoms ar ēkām, kuru platība pārsniedza 350 m², salīdzinot ar 2021. gadu bija līdzīgs (pērn reģistrēti kopumā 30 šādi darījumi). Darījumi ar tik lielas platības ēkām notika Mežaparkā, Zolitūdē, Pļavniekos, kā arī citās apkaimēs. 1. pusgadā tika pārdota tikai viena privātmāja, kuras platība pārsniedza 500 m² (Bieriņos). Salīdzinājumam: 2021. gadā reģistrēti 11 šādi darījumi.