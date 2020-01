Tiesa aizliedz 'Lidl' būvēt gājējiem nedrošu piebraucamo ceļu veikalam Dzelzavas ielā

Rīgas rajona Administratīvā rajona tiesa 2. janvārī pieņēmusi lēmumu, ar kuru kā prettiesisku atzinusi un aizliegusi būvēt lielveikala piebraucamo ceļu teritorijā starp Dzelzavas ielas krustojumu ar Ilūkstes ielu un sabiedriskā transporta pieturvietu "Ilūkstes iela" "Lidl" veikalam Rīgā.

Kā tiek norādīts tiesas lēmumā, Rīgas teritorijas plānojuma prasības norāda, ka attālumam no iebrauktuves vai izbrauktuves transportlīdzekļu novietnē jābūt ne mazākam par 30 metriem no sabiedriskā transporta pieturvietas. "Lidl" būvprojekta risinājums paredzēts 14 metru attālumā no tās, pārkāpjot Rīgas teritorijas plānojumā noteiktās prasības par vairāk nekā 50%.

Tomēr tiesa secina, ka konkrētajā ceļa posmā Dzelzavas ielas pretējā braukšanas joslas sadala saliņa, tāpēc transporta izbraukšana ir iespējama tikai uz labo pusi. Sabiedriskā transporta pieturvieta atrodas pa labi no izbraucamā ceļa, tāpēc pieturvietā stāvošie transportlīdzekļi nevar traucēt redzamību tiem transportlīdzekļiem, kas vēlas izbraukt uz Dzelzavas ielu.

Vienlaikus tiesa norāda, ka nav veikts gājēju drošības izvērtējums. Attiecīgās stundās sabiedriskā transporta pieturvietā var būt liels cilvēku skaits, tostarp pirmsskolas izglītības iestāžu un skolnieku skaits. Tāpat nav arī veikts aprēķins par pieturas lietotāju skaitu pret brīvo pieturvietas platību.

Tāpat jāņem vērā, ka pieturvietā atrodas kiosku komplekts un gadījumā, ja izbrauktuve atrastos 14 metru attālumā no pieturvietas, tad kiosks varētu aizsegt izbrauktuves pārredzamību.

Tiesas lēmums ir pārsūdzams un tas pieņemts pagaidu aizsardzības kārtībā līdz tiesas sprieduma pieņemšanai.

Prasības iesniedzējs Jānis Maulis portālam "Delfi" norāda, ka ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot drošā vidē un nebūtu jābaidās no pašvaldības amatpersonu pieļautām kļūdām pilsētplānošanā. "Pēc šī tiesas lēmuma ar mani neatlaidīgi centās sazināties "Lidl" juridiskās palīdzības sniedzējs, lai vienotos par administratīvā līguma noslēgšanu lietā, ka "Lidl" apņemas novērst konstatēto pārkāpumu".

Viņš cer, ka gadījumā, ja tiks noslēgts administratīvais līgums, izdosies ietvert visus nosacījumus, lai arī pēc veikala uzcelšanas apkārtnes iedzīvotāji dzīvotu drošā, sakārtotā un ērti pieejamā vidē.

Jau vēstīts, ka Purvciema mikrorajona iedzīvotāji aktīvi vērsās pret "Lidl" būvniecību Rīgā, Dzelzavas ielā 75B. Šajā konkrētajā lietā plānotā "Lidl" veikala zemesgabalam blakus dzīvojošais vides aktīvists un būvniecības un vides tiesībās praktizējošais jurists Jānis Maulis tiesai sūdzējās par to, ka veikala plānotais piebraucamā ceļa novietojums neatbilst Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un apdraud apkārtējo iedzīvotāju tiesības dzīvot drošā vidē.

Jāpiemin, ka tas nav vienīgais gadījums, kas saistās ar "Lidl" piebraucamajiem ceļiem. "Lidl" veikalam Tukumā vēlējies piebraukšanai izmantot ceļu, kas pieder "Rimi Latvia", taču uzņēmums saskaņojumu nav devis. Tā rezultātā "Lidl" būvēs divus iebraucamos ceļus pie sava veikala – no Kurzemes ielas un no Raudas ielas.

"Lidl" ir pārstāvēts 30 pasaules valstīs, tajā ir aptuveni 10 500 veikali, un vairāk nekā 150 loģistikas centri, vēstī uzņēmuma mājaslapa. No Baltijas valstīm pašlaik "Lidl" strādā tikai Lietuvā, bet Latvijā vairākās pilsētās notiek aktīva veikalu būvniecība.

Nākamgad plānots "Lidl" veikalus atvērt arī Latvijā.