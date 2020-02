Tiesa atstājusi spēkā KP lēmumu par aizliegtu vienošanos attiecībā uz 'Kesko Senukai Latvia' un 'Kurši'

Administratīvā apgabaltiesa 17. februāra spriedumos ir noraidījusi AS "Kesko Senukai Latvia" un SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"" pieteikumus par Konkurences padomes (KP) 2017. gada 31. augusta lēmuma atcelšanu, informē KP.

KP šajā lēmumā konstatēja aizliegtu vienošanos starp būvmateriālu ražotājiem un tirgotājiem par ilgstošu tālākpārdošanas cenu noteikšanu. Ar lēmumu "Tirdzniecības nams "Kurši"" tika piemērots naudas sods 1 145 077 eiro un "Kesko Senukai Latvia" 920 618 eiro apmērā.

Lietas izpētes laikā KP vērtēja SIA "Knauf" un SIA "Norgips", kā arī lielāko būvmateriālu mazumtirgotāju AS "Kesko Senukai Latvia", SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"", SIA "Depo DIY" un SIA "Krūza" vienošanos, ilgstošā periodā veicot minimālā tālākpārdošanas cenu līmeņa un noteikta cenu līmeņa fiksēšanu SIA "Knauf" un SIA "Norgips" izplatītajai produkcijai. KP 2017. gada lēmumā konstatēja, ka vienošanās izpaudās gan vertikālu ierobežojumu formā starp "Knauf" un "Norgips" un mazumtirgotājiem, gan arī kā horizontālas karteļa vienošanās – mazumtirgotājiem panākot kopīgu sapratni un saskaņotu rīcību par vienotiem darbības principiem un savstarpēju kontroli vienošanās īstenošanā attiecībā uz "Knauf" un "Norgips" precēm.

"Tiesa spriedumos veica detalizētu un visaptverošu tiesvedības lietās esošo pierādījumu un tās dalībnieku savstarpējās komunikācijas analīzi, kas pietiekami atklāja "Kesko Senukai Latvia" un "Tirdzniecības nams "Kurši"" mērķi mazināt konkurenci tirgū. Līdz ar to tiesa pilnībā pievienojās Konkurences padomes secinājumam par aizliegtas vienošanās pārkāpuma konstatēšanu un atbildības noteikšanu," norāda KP Juridiskā departamenta direktors Valentīns Hitrovs.

Par īstenoto aizliegto vienošanos KP pieņēma lēmumu piemērot 5,8 miljonus eiro lielu naudas sodu trim būvmateriālu tirgotājiem – "Kesko Senukai Latvia", "Tirdzniecības nams "Kurši"", kā arī "Depo DIY", kura pieteikumu par KP lēmuma atcelšanu tiesa joprojām skata.

Pirms KP lēmuma pieņemšanas ar "Knauf", "Norgips" un "Krūza" tika noslēgti administratīvie līgumi, kas paredzēja izbeigt tiesisko strīdu un samaksāt naudas sodu kopā 1,6 miljonu eiro apmērā.

"Kesko Senukai Latvija" pārstāve Karina Kaširska norāda, ka uzņēmums pārvalda Latvijas mazumtirdzniecības ķēdi pēc tās pārņemšanas no "Rautakesko" un nodrošina, ka tā uzņēmējdarbība atbilst augstākajiem ētikas un pārredzamības standartiem, norāda uzņēmuma pārstāve Karina Kaširska. Jāatgādina, ka 2016. gada pavasarī to uzņēmumu akcijas, kuriem piederēja "K-Rauta" veikali, no "Rautakesko" iegādājās "Kesko Senukai Group" (tolaik "UAB Senukai prekybos centras"). Pēc viņas teiktā, jaunie mazumtirdzniecības ķēdes vadītāji pārņēma iepriekšējo īpašnieku saistības, kamēr "Rautakesko" pienākums joprojām bija uzņemties atbildību par potenciālajiem zaudējumiem viņu vadības laikā.

"Kesko Senukai Latvia" iesniedza prasību pret Latvijas KP, apgalvojot, ka tā ir pārkāpusi noilguma termiņu, sagrozījusi pierādījumus, selektīvi izvēloties vērtējamo produktu cenas, un balstījusies uz elektronisko saraksti, par kuru uzņēmums nebija informēts. "Kesko Senukai Latvia" apgalvo, ka KP, novērtējot pierādījumus, ir nepareizi interpretējusi sarunas ar piegādātājiem par iepirkuma cenu, uzskatot to par mēģinājumu ietekmēt konkurences mazumtirdzniecības cenas.

Pēc Kaširskas teiktā, uzņēmums apsver iespēju iesniegt Augstākajā tiesā Latvijas Reģionālās administratīvās tiesas lēmumu, kas paredz apstiprināt 2017. gada lēmumu.